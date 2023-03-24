Екатеринбуржец получил паспорт, потерянный 15 лет назад в тюрьме

Новый паспорт позволит мужчине устроить свою жизнь Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

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Екатеринбуржец Алихон Азамов получил российский паспорт вместо старого советского, который, по его словам, был потерян еще 15 лет назад в тюрьме. Новость URA.RU сообщил сам мужчина.

«Сегодня в паспортном столе мне выдали новый российский паспорт. Я полноценный гражданин. Хочу сказать большое спасибо свердловской полиции», — с радостью сказал Азамов. Теперь мужчина, которому несколько лет назад ампутировали ногу, сможет оформить инвалидность и получать пособие. Также он будет получать пенсию: в феврале ему исполнилось 62 года.

Алихон Азамов рассказывал, что его предыдущий паспорт еще советского образца был утерян в одной из свердловских колоний, где он отбывал наказание. По словам мужчины, это произошло 15 лет назад. При этом в свердловском управлении ГУФСИН информацию бывшего осужденного не подтверждали.

С тех пор Азамов безрезультатно пытался восстановить свой документ. Ему пришлось через суд с помощью свидетелей доказывать свою личность.

«В жизни всегда необходимо стараться быть оптимистом и верить, что даже самую трудную проблему можно решить с помощью добрых людей. Я рад, что сотрудники полиции своевременно пришли на помощь гражданину и смогли оказать ему посильную помощь. Пусть бережно хранит новый паспорт», — прокомментировал ситуацию пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.