Арестович* развелся с женой после 10 лет брака

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (включен в РФ в перечень террористов и экстремистов) официально развелся со своей супругой Анастасией после почти десяти лет брака. Об этом свидетельствуют данные украинского единого государственного реестра судебных решений. Согласно опубликованному решению, инициатором развода выступила жена Арестовича*, которая обратилась с соответствующим иском в Соломенский районный суд Киева.
«Судебный документ сообщает, что истец через представителя потребовала расторгнуть брак, зарегистрированный 15 декабря 2015 года Печерским районным управлением юстиции Киева (акт №2981). Супруги имеют совместного ребенка. В иске жена Арестовича пояснила, что их отношения стали формальными, взгляды на семейную жизнь различаются, совместное хозяйство не ведется, а проживают они раздельно», — пишут РИА Новости.
В материалах дела отмечается, что супруг не возражал против развода. Суд рассмотрел заявление 20 февраля 2025 года. В ходе заседания было установлено, что между сторонами отсутствует взаимопонимание, примирение невозможно, а дальнейшая совместная жизнь противоречит интересам обоих супругов. На основании этого Соломенский районный суд пришел к выводу о невозможности сохранения семьи и постановил расторгнуть брак. Документ о разводе был опубликован в государственном реестре 11 сентября 2025 года.
*Алексей Арестович включен в перечень террористов и экстремистов, действующий в Российской Федерации.
