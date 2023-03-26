В Европарламенте обрушились на Британию за поставки Украине боеприпасов с обедненным ураном

Евродепутата Уоллеса возмутило отсутствие реакции на решение Британии поставить Киеву боеприпасы с обедненным ураном
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Боеприпасы. Западное вооружение. stock, нато, снаряд, боеприпас, stock
В Европарламенте возмутились, что никто не останавливает Британию от опасных поставок на Украину Фото:
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Никто не осудил Британию за решение поставить на Украину боеприпасы с обедненным ураном, несмотря на опасность таких снарядов для мирного населения. Такое равнодушие возмутило депутата Европарламента Мика Уоллеса.

«Почему ни один из трех лидеров ирландской коалиции не осудил Великобританию за отправку на Украину боеприпасов с обедненным ураном? Это радиоактивное вещество может многие годы вызывать у украинцев и русских рак и врожденные дефекты у их детей», — удивился Мик Уоллес. Свое возмущение он выразил на странице в Twitter.

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Как устроены и чем опасны снаряды с обедненным ураном

Минобороны Великобритании заявило о решении поставить украинской армии боеприпасы с сердечниками из обедненного урана 20 марта. Обедненный уран используется в боеприпасах из-за своей высокой плотности: такие боеприпасы летят на расстояние до двух километров и пробивают броню около 500 миллиметров толщиной. Обедненный уран менее радиоактивен, чем природный, тем не менее он также попадает в почву и воду и распространяет радиацию.

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Никто не осудил Британию за решение поставить на Украину боеприпасы с обедненным ураном, несмотря на опасность таких снарядов для мирного населения. Такое равнодушие возмутило депутата Европарламента Мика Уоллеса. «Почему ни один из трех лидеров ирландской коалиции не осудил Великобританию за отправку на Украину боеприпасов с обедненным ураном? Это радиоактивное вещество может многие годы вызывать у украинцев и русских рак и врожденные дефекты у их детей», — удивился Мик Уоллес. Свое возмущение он выразил на странице в Twitter. Минобороны Великобритании заявило о решении поставить украинской армии боеприпасы с сердечниками из обедненного урана 20 марта. Обедненный уран используется в боеприпасах из-за своей высокой плотности: такие боеприпасы летят на расстояние до двух километров и пробивают броню около 500 миллиметров толщиной. Обедненный уран менее радиоактивен, чем природный, тем не менее он также попадает в почву и воду и распространяет радиацию.
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