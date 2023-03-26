Огромный иконостас предстоит разобрать на время ремонта здания Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В здании Спасо-Преображенского собора, где пока располагается Пермская художественная галерея, запустили дрон. Беспилотник сканирует огромный (22 метра) иконостас, чтобы создать его 3D модель, рассказали в пресс-службе галереи.

«С самого утра дрон летает-трудится, сканирует иконостас. Началась работа по созданию „цифрового двойника“ иконостаса Спасо-Преображенского собора — 3D модели, которая поможет контролировать сохранность экспоната в будущем, а также профессионально подготовить его к консервации на время проведения ремонта и реконструкции здания собора», — сообщает галерея в соцсетях.

Сканирование уникального иконостаса доверили сотрудникам компании «Промгеодезия» из Санкт-Петербургпа, которые специализируются на технологиях высокоточных измерений разных объектов. Они сотрудничают с Эрмитажем, Русским музеем, музеями Московского Кремля и другими. Сейчас кроме пермского иконостаса компания создает «цифрового двойника» амвона Софийского собора в Великом Новгороде.

Пермская художественная галерея в октябре начнет готовиться к переезду из Спасо-Преображенского собора в новое здание, которое должны достроить к концу 2023 года. Иконостас, который долгие годы служил в качестве экспоната музея, останется на прежнем месте.