Александр Егоров стал одним из первых маршалов Советского Союза в 1935 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Житель Перми продает через популярный сайт бесплатных объявлений автографы, которые, по словам продавца, принадлежат одному из первых маршалов СССР. Речь идет о советском военачальнике Александре Егорове, считавшимся одним из наиболее выдающихся полководцев Гражданской войны начала ХХ века в России.

«Продаю два автографа Егорова Александра Ильича, советского полководца, одного из первых маршалов Советского Союза. В Гражданскую войну командующий армиями. В 1919 году командовал войсками южного фронта при разгроме войск генерала Деникина и Юго — Западного фронта в войне против Польши. Первый автограф датирован сентябрем 1935 года, второй — ноябрем 1937 года», — пишет продавец.

Он также уточняет, что документы с автографами подшиты в материалы личного дела одного из командиров Красной Армии. Цена архивного документа в объявлении не указана, она обговаривается с продавцом. По данным сервиса «Википедия», звание маршала Советского Союза было присвоено Александру Егорову в 1935 году. Одновременно с ним, этот чин получили еще четыре полководца, в том числе Семен Буденный и Михаил Тухачевский. В 1938 году Егоров был арестован по обвинению в шпионаже, а через год расстрелян. Реабилитирован и восстановлен во всех наградах в 1956 году по распоряжению генсека Никиты Хрущева.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Перми продает автограф основателя и лидера рок-группы «Кино» Виктора Цоя. Музыкант оставил свою подпись на афише во время концерта, с которым выступал в пермском дворце спорта «Молот».

Свои автографы полководец оставил в личном деле одного из красноармейцев Фото: сайт «Авито»