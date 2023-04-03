В Тюмени врача отправили в колонию за получение взятки

04 апреля 2023 в 14:55 Размер текста - 17 +

Нарколога приговорили к 4 годам в колонии, а штраф для него составил десятикратную сумму взятки Фото: Анна Майорова © URA.RU Врач «Областного наркологического диспансера» Евгений Прочный получил четыре года лишения свободы за то, что изготовил подложный акт медосвидетельствования за взятку в 60 000 рублей. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «Психиатр-нарколог „Областного наркологического диспансера“ Евгений Прочный получил 60 тысяч рублей за обеспечение получения отрицательных результатов исследования на употребление наркотических средств, а также за подписание акта медосвидетельствования на состояние опьянения. Он приговорен к четырем годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в 600 000 рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Как ранее писало агентство, преступление было совершено в январе 2021 года. Сотрудники полиции остановили автомобиль, у водителя которого были замечены признаки наркотического опьянения. Чтобы получить необходимое ему заключение, автомобилист через знакомого подкупил врача наркодиспансера. Сам Прочный в суде свою вину отрицал.

Врач «Областного наркологического диспансера» Евгений Прочный получил четыре года лишения свободы за то, что изготовил подложный акт медосвидетельствования за взятку в 60 000 рублей. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «Психиатр-нарколог „Областного наркологического диспансера“ Евгений Прочный получил 60 тысяч рублей за обеспечение получения отрицательных результатов исследования на употребление наркотических средств, а также за подписание акта медосвидетельствования на состояние опьянения. Он приговорен к четырем годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в 600 000 рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Как ранее писало агентство, преступление было совершено в январе 2021 года. Сотрудники полиции остановили автомобиль, у водителя которого были замечены признаки наркотического опьянения. Чтобы получить необходимое ему заключение, автомобилист через знакомого подкупил врача наркодиспансера. Сам Прочный в суде свою вину отрицал.