03 апреля 2023
02 апреля 2023

В Тюмени врача отправили в колонию за получение взятки

© Служба новостей «URA.RU»
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Областной центр детской эндокринологии при областной детской клинической больнице. Екатеринбург, медицина, медицинский работник, врач, доктор, медик, лечащий врач
Нарколога приговорили к 4 годам в колонии, а штраф для него составил десятикратную сумму взятки Фото:

Врач «Областного наркологического диспансера» Евгений Прочный получил четыре года лишения свободы за то, что изготовил подложный акт медосвидетельствования за взятку в 60 000 рублей. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

«Психиатр-нарколог „Областного наркологического диспансера“ Евгений Прочный получил 60 тысяч рублей за обеспечение получения отрицательных результатов исследования на употребление наркотических средств, а также за подписание акта медосвидетельствования на состояние опьянения. Он приговорен к четырем годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в 600 000 рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Как ранее писало агентство, преступление было совершено в январе 2021 года. Сотрудники полиции остановили автомобиль, у водителя которого были замечены признаки наркотического опьянения. Чтобы получить необходимое ему заключение, автомобилист через знакомого подкупил врача наркодиспансера. Сам Прочный в суде свою вину отрицал.

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Врач «Областного наркологического диспансера» Евгений Прочный получил четыре года лишения свободы за то, что изготовил подложный акт медосвидетельствования за взятку в 60 000 рублей. Об этом URA.RU рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области. «Психиатр-нарколог „Областного наркологического диспансера“ Евгений Прочный получил 60 тысяч рублей за обеспечение получения отрицательных результатов исследования на употребление наркотических средств, а также за подписание акта медосвидетельствования на состояние опьянения. Он приговорен к четырем годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в 600 000 рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе. Как ранее писало агентство, преступление было совершено в январе 2021 года. Сотрудники полиции остановили автомобиль, у водителя которого были замечены признаки наркотического опьянения. Чтобы получить необходимое ему заключение, автомобилист через знакомого подкупил врача наркодиспансера. Сам Прочный в суде свою вину отрицал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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