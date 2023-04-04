Пермяк за 150 тысяч рублей продает модель ракетного комплекса «Тополь-М»

Ракетный комплекс «Тополь-М» был принят на вооружение российской армией в 2000 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Житель Перми продает через популярный сайт бесплатных объявлений модель ракетного комплекса стратегического назначения «Тополь-М». По словам продавца, всего было изготовлено четыре таких сувенира, один из которых подарили Владимиру Путину во время его рабочего визита на Воткинский завод в 2011 году.

«Модель — не какая-то китайская подделка. Это штучный вариант. Завод вручил несколько экземпляров. Один — Владимиру Путину, еще один был отдан на хранение музею Калашникова в Ижевске, третий экземпляр находится в частной коллекции, четвертый, по счастливой случайности, у нас. Сейчас модель хранится в Москве, в любой момент отправим покупателю в Пермь посылкой», — рассказал корреспонденту URA.RU продавец.

Модель выполнена в виде российского ракетного комплекса «Тополь-М», принятого российской армией на вооружение в 2000 году. По словам продавца, изделие изготовлено из металла, колеса — из резины. Вес — около 10 килограммов. В комплект входит деревянная подарочная коробка с постаментом. Цена товара — 150 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что житель Перми выставил на продажу автографы одного из первых маршалов СССР. Речь идет о советском военачальнике Александре Егорове, которого считали одним из наиболее выдающихся полководцев Гражданской войны.

Модель ракетного комплекса «Тополь-М» изготовлена из металла Фото: сайт «Авито»