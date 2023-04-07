В ежегодном образовательном проекте «Тотальном диктанте» принял участие глава Тюмени Руслан Кухарук. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Одна из площадок диктанта работала в администрации города, там текст читала ведущая «Радио7» Надежда Антипина.
«Глава города Руслан Кухарук поучаствовал в „Тотальном диктанте“ вместе со всеми. Текст, был посвящен исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву, писателя и журналиста Василия Авченко», — написано в telegram-канале.
В Тюмени было организовано 14 площадок, более 700 человек писали текст. Также принимали участие и ребята, которые приехали в Тюмени из новых российских регионов.
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