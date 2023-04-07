Мэр Тюмени принял участие в «Тотальном диктанте». Фото

08 апреля 2023 в 15:53 Размер текста - 17 +

В Тюмени было организовано 14 площадок для проведения диктанта Фото: Анна Майорова © URA.RU В ежегодном образовательном проекте «Тотальном диктанте» принял участие глава Тюмени Руслан Кухарук. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Одна из площадок диктанта работала в администрации города, там текст читала ведущая «Радио7» Надежда Антипина. «Глава города Руслан Кухарук поучаствовал в „Тотальном диктанте“ вместе со всеми. Текст, был посвящен исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву, писателя и журналиста Василия Авченко», — написано в telegram-канале. В Тюмени было организовано 14 площадок, более 700 человек писали текст. Также принимали участие и ребята, которые приехали в Тюмени из новых российских регионов.

В ежегодном образовательном проекте «Тотальном диктанте» принял участие глава Тюмени Руслан Кухарук. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Одна из площадок диктанта работала в администрации города, там текст читала ведущая «Радио7» Надежда Антипина. «Глава города Руслан Кухарук поучаствовал в „Тотальном диктанте“ вместе со всеми. Текст, был посвящен исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву, писателя и журналиста Василия Авченко», — написано в telegram-канале. В Тюмени было организовано 14 площадок, более 700 человек писали текст. Также принимали участие и ребята, которые приехали в Тюмени из новых российских регионов.