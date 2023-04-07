07 апреля 2023

Мэр Тюмени принял участие в «Тотальном диктанте». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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«Тотальный диктант» на площадке РИА URA.RU в пресс-центре Уральского Федерального Университета. Екатеринбург, тотальный диктант
В Тюмени было организовано 14 площадок для проведения диктанта Фото:

В ежегодном образовательном проекте «Тотальном диктанте» принял участие глава Тюмени Руслан Кухарук. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Одна из площадок диктанта работала в администрации города, там текст читала ведущая «Радио7» Надежда Антипина.

«Глава города Руслан Кухарук поучаствовал в „Тотальном диктанте“ вместе со всеми. Текст, был посвящен исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву, писателя и журналиста Василия Авченко», — написано в telegram-канале.

В Тюмени было организовано 14 площадок, более 700 человек писали текст. Также принимали участие и ребята, которые приехали в Тюмени из новых российских регионов.

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В ежегодном образовательном проекте «Тотальном диктанте» принял участие глава Тюмени Руслан Кухарук. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Одна из площадок диктанта работала в администрации города, там текст читала ведущая «Радио7» Надежда Антипина. «Глава города Руслан Кухарук поучаствовал в „Тотальном диктанте“ вместе со всеми. Текст, был посвящен исследователю Дальнего Востока Владимиру Арсеньеву, писателя и журналиста Василия Авченко», — написано в telegram-канале. В Тюмени было организовано 14 площадок, более 700 человек писали текст. Также принимали участие и ребята, которые приехали в Тюмени из новых российских регионов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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