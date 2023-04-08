08 апреля 2023
07 апреля 2023
06 апреля 2023

Аналитик назвал средний срок продажи автомобиля в ЯНАО

Жители ЯНАО продают автомобили в среднем за 20 дней
© Служба новостей «URA.RU»
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Быстрее всего жители ЯНАО продают автомобили Lada и и Daewoo Nexia, дольше — Toyota Land Cruiser Prado (фото из архива) Фото:

Жители ЯНАО на продажу подержанного автомобиля в среднем тратят 20 дней. Об этом URA.RU сообщил аналитик автомобильного сайта «Дром» Сергей Лагурев.

«Для Ямало-Ненецкого автономного округа медианный срок продажи автомобилей с пробегом — 20 дней. В пятерку самых популярных машин в регионе вошли Lada Priora, Hyundai Solaris, Chevrolet Niva, Lada 2110 и Lada 2114», — поделился Лагурев.

Самая продаваемая в округе Lada — Priora, в среднем продается за 11,5 дней. Быстрее всего жители Ямала реализуют Lada 2112, Lada 2115 и Daewoo Nexia — за восемь дней. Дольше всего с рук продается Toyota Land Cruiser Prado — в среднем 39 дней.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО из автомобилей премиум-класса востребованы BMW и Lexus. Средняя цена Mercedes-Benz с пробегом составила 1 450 000 рублей, BMW — 950 000, Lexus — 2 580 000 рублей.

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Жители ЯНАО на продажу подержанного автомобиля в среднем тратят 20 дней. Об этом URA.RU сообщил аналитик автомобильного сайта «Дром» Сергей Лагурев. «Для Ямало-Ненецкого автономного округа медианный срок продажи автомобилей с пробегом — 20 дней. В пятерку самых популярных машин в регионе вошли Lada Priora, Hyundai Solaris, Chevrolet Niva, Lada 2110 и Lada 2114», — поделился Лагурев. Самая продаваемая в округе Lada — Priora, в среднем продается за 11,5 дней. Быстрее всего жители Ямала реализуют Lada 2112, Lada 2115 и Daewoo Nexia — за восемь дней. Дольше всего с рук продается Toyota Land Cruiser Prado — в среднем 39 дней. Ранее URA.RU рассказывало, что в ЯНАО из автомобилей премиум-класса востребованы BMW и Lexus. Средняя цена Mercedes-Benz с пробегом составила 1 450 000 рублей, BMW — 950 000, Lexus — 2 580 000 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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