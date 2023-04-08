Тюменские благотворители пожертвовали за год около 3,5 млн рублей на поддержку мобилизованных

В пополнении счета активно участвуют сотрудники администрации, парламентарии и крупные предприятия Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Тюменской области не равнодушные жители региона за 2022 год выделили около 3,5 миллиона рублей на поддержку мобилизованных и их семей. Об этом сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

«Денежные средства идут на поддержку и помощь участников специальной военной операции их родных, на помощь ветеранам ВОВ, пожилым людям и инвалидам. В пополнении счета активно участвуют сотрудники администрации, парламентарии и крупные предприятия. Например, «Молочный завод «Абсолют», ООО «Уральский кирпич» и «ППН «Сиббурмаш. За прошлый год благотворители пожертвовали почти 3,5 миллиона рублей», — пишут журналисты «Комсомольской правды».

Собранные денежные средства благотворителей шли на поддержку жителей Тюменского района. В регионе действует благотворительный счет при районной организации ветеранов войны и труда. В конце 2022 года он получил название «Забота и милосердие». Сейчас фонд пополнил количество получателей.

Ранее писали, что предприниматели и депутаты Талицы и Тугулыма (Свердловская область), а также Тюмени отправили на фронт автомобили, квадроциклы, уголь, спецодежду, маскировочные сети и продукты. Гуманитарку погрузили на огромную фуру, которая доставила технику и снаряжение прямо на линию фронта, где служат свердловские и тюменские бойцы.