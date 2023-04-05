Свердловские и тюменские бизнесмены отправили помощь на фронт. Видео

05 апреля 2023 в 11:27 Размер текста - 17 +

Уральцы в тылу всеми силами помогают бойцам на фронте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Предприниматели и депутаты Талицы и Тугулыма (Свердловская область), а также Тюмени отправили на фронт автомобили, квадроциклы, уголь, спецодежду, маскировочные сети и продукты. Гуманитарный груз будет доставлен прямо на передовую, где служат их земляки, рассказал URA.RU депутат думы Тугулымского округа Рамис Искендеров. «Сегодня утром в зону СВО отправили гуманитарный груз, который собрала группа депутатов и предпринимателей из Тугулыма, Талицы и Тюмени. Это четыре автомобиля, два квадроцикла, 14 квадрокоптеров, спецодежда и маскировочные сети, 30 мешков угля, который горит без дыма. Также везем продукты: тушенку, замороженное мясо, мед, барсучий жир, который хорошо заживляет раны», — объяснил Искендеров. Гуманитарку погрузили на огромную фуру, которая доставит технику и снаряжение прямо на линию фронта, где служат свердловские и тюменские бойцы. Одна из машин не вошла в большегруз — ее отправят в другой раз. «Парни, держитесь! Победа будет за нами, вперед!» — обратился на видео к землякам депутат. Ранее депутат Госдумы Максим Иванов показывал, как свердловчане в тылу помогают фронту. Так, жители Камышлова и Елани, среди которых было много студентов, отправили на СВО целый железнодорожный состав гуманитарки.

Предприниматели и депутаты Талицы и Тугулыма (Свердловская область), а также Тюмени отправили на фронт автомобили, квадроциклы, уголь, спецодежду, маскировочные сети и продукты. Гуманитарный груз будет доставлен прямо на передовую, где служат их земляки, рассказал URA.RU депутат думы Тугулымского округа Рамис Искендеров. «Сегодня утром в зону СВО отправили гуманитарный груз, который собрала группа депутатов и предпринимателей из Тугулыма, Талицы и Тюмени. Это четыре автомобиля, два квадроцикла, 14 квадрокоптеров, спецодежда и маскировочные сети, 30 мешков угля, который горит без дыма. Также везем продукты: тушенку, замороженное мясо, мед, барсучий жир, который хорошо заживляет раны», — объяснил Искендеров. Гуманитарку погрузили на огромную фуру, которая доставит технику и снаряжение прямо на линию фронта, где служат свердловские и тюменские бойцы. Одна из машин не вошла в большегруз — ее отправят в другой раз. «Парни, держитесь! Победа будет за нами, вперед!» — обратился на видео к землякам депутат. Ранее депутат Госдумы Максим Иванов показывал, как свердловчане в тылу помогают фронту. Так, жители Камышлова и Елани, среди которых было много студентов, отправили на СВО целый железнодорожный состав гуманитарки.