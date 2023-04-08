В Тюмени вырубят десятки деревьев из-за дороги за 66 млн рублей

Администрацией города признаны аварийными 40 зеленых насаждений Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В центре Тюмени вырубят несколько десятков деревьев из-за строительства новой дороги, которая обойдется в 66 миллионов рублей. Информация об этом опубликована на официальном сайте администрации города.

«В центре Тюмени в рамках строительства автомобильной дороги на участке улицы Северной — от Республики до улицы Советской с устройством выезда на Профсоюзную вырубят десятки деревьев», — приводит цитату с сайта администрации «Наш город». В сообщении уточняется, что аварийными являются 40 зеленых насаждений.

На данный момент уже разработан проект стройки. Власти города занимаются поиском подрядной организации, которая займется обустройством автодороги. Цена за строительства дороги составляет 66,8 миллионов рублей. Согласно графику все необходимые работы будут завершены уже в ноябре 2023 года.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тобольском районе Тюменской области вырубят 214 миллионов квадратных метров леса на пяти участках в Носкинском лесничестве. Департамент лесного комплекса Тюменской области отдаст территории в аренду местному леспрому. Участки предоставляются в аренду на 49 лет