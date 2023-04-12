Картаполов пообещал самую передовую систему мобилизационного развертывания

12 апреля 2023 в 22:28 Размер текста - 17 +

Андрей Картаполов рассказал, как реестр военнообязанных поможет России Фото: Пресс-служба Госдумы / АГН Москва © URA.RU новость из сюжета Призыв — 2023 Принятый закон о реестре военнообязанных обеспечит России передовую систему мобилизационного развертывания. С таким мнением выступил председатель комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов. «Конечно, для них (враждебно настроенных стран Запада — прим. ред.) было бы очень удобно, чтобы наша система мобилизационного развертывания продолжала оставаться на уровне середины прошлого века. Нет, не будет этого. Наша система мобилизационного развертывания будет самой передовой в мире, и мы все, что необходимо, для этого сделали. А теперь, ребята, догоняйте», — рассказал Андрей Картаполов в эфире телеканала «Россия 1». Он также отметил, что об этом достижении России свидетельствует бурная реакция оппозиционно настроенных ресурсов. Совфед принял закон о реестре военнообязанных 12 апреля. Ранее законопроект одобрила Госдума во втором и третьем чтениях, передает телеканал 360. Известно, что реестр будет создан автоматически на основе данных, которые работодатели и госорганы будут обязаны передавать о военнообязанных через Госуслуги.

Принятый закон о реестре военнообязанных обеспечит России передовую систему мобилизационного развертывания. С таким мнением выступил председатель комитета Госдумы России по обороне Андрей Картаполов. «Конечно, для них (враждебно настроенных стран Запада — прим. ред.) было бы очень удобно, чтобы наша система мобилизационного развертывания продолжала оставаться на уровне середины прошлого века. Нет, не будет этого. Наша система мобилизационного развертывания будет самой передовой в мире, и мы все, что необходимо, для этого сделали. А теперь, ребята, догоняйте», — рассказал Андрей Картаполов в эфире телеканала «Россия 1». Он также отметил, что об этом достижении России свидетельствует бурная реакция оппозиционно настроенных ресурсов. Совфед принял закон о реестре военнообязанных 12 апреля. Ранее законопроект одобрила Госдума во втором и третьем чтениях, передает телеканал 360. Известно, что реестр будет создан автоматически на основе данных, которые работодатели и госорганы будут обязаны передавать о военнообязанных через Госуслуги.