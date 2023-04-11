Пульмонолог назвал вейп одной из причин развития у подростков смертельных болезней

11 апреля 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Врач Сергей Бабак рассказал, что вейпы вызывают воспаление легких и рак Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вейпы не являются безопасным аналогом сигарет. Жидкость для этих устройств вызывает воспаление легких, хроническую легочную недостаточность, бронхиальную астму, онкологию и изменения в ДНК. О том, почему небезопасно курить вейпы, рассказал профессор кафедры пульмонологии и фтизиатрии МГМСУ, доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Сергей Бабак. Как от вейпов страдают легкие и мозг человека? «Легкие не приспособлены к вдыханию чего-либо в себя. Они могут вдыхать увлажненный воздух, содержащий 21% кислорода без примесей. Вот эта главная особенность нашего легочного аппарата. Все остальное, что в него попадает, повреждает его», — рассказал Сергей Бабак Пятому каналу. Считается, что вейпы безопаснее сигарет, но это не так. Американские ученые выяснили, что вейпы сильнее, чем сигареты, влияют на человеческую ДНК. Кроме того, содержащаяся в них жидкость вызывает воспаление легких, бронхиальную астму, онкологические заболевания и болезни сердца. Почему вейп — не замена обычных сигарет? Вейп — это электронное устройство, которое производит газовую смесь из картриджей со специальной жидкостью. Жидкость содержит глицерин и пропиленгликоль. При нагревании эти вещества выделают формальдегид и акролеин. Это токсичные соединения, которые копятся в организме и вызывают хроническую легочную недостаточность. Обычные сигареты не выделяют этих веществ, но содержат смолы, которые обладают канцерогенным эффектом. И то, и другое по-своему опасно. Почему вейпы не помогают бросить курить? По данным Минздрава России, вейпы привели к развитию никотиновой зависимости среди подростков в России. Число зависимых детей выросло в 10 раз с момента прихода этих устройств на российский рынок. Вейпинг создает иллюзию безопасности. У подростков складывается впечатление, что курение — обычная часть жизни, и впоследствии они переходят на обычные сигареты. Госдума приняла в третьем чтении законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним 11 апреля. За законопроект проголосовало абсолютное большинство депутатов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вейпы не являются безопасным аналогом сигарет. Жидкость для этих устройств вызывает воспаление легких, хроническую легочную недостаточность, бронхиальную астму, онкологию и изменения в ДНК. О том, почему небезопасно курить вейпы, рассказал профессор кафедры пульмонологии и фтизиатрии МГМСУ, доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Сергей Бабак. «Легкие не приспособлены к вдыханию чего-либо в себя. Они могут вдыхать увлажненный воздух, содержащий 21% кислорода без примесей. Вот эта главная особенность нашего легочного аппарата. Все остальное, что в него попадает, повреждает его», — рассказал Сергей Бабак Пятому каналу. Считается, что вейпы безопаснее сигарет, но это не так. Американские ученые выяснили, что вейпы сильнее, чем сигареты, влияют на человеческую ДНК. Кроме того, содержащаяся в них жидкость вызывает воспаление легких, бронхиальную астму, онкологические заболевания и болезни сердца. Вейп — это электронное устройство, которое производит газовую смесь из картриджей со специальной жидкостью. Жидкость содержит глицерин и пропиленгликоль. При нагревании эти вещества выделают формальдегид и акролеин. Это токсичные соединения, которые копятся в организме и вызывают хроническую легочную недостаточность. Обычные сигареты не выделяют этих веществ, но содержат смолы, которые обладают канцерогенным эффектом. И то, и другое по-своему опасно. По данным Минздрава России, вейпы привели к развитию никотиновой зависимости среди подростков в России. Число зависимых детей выросло в 10 раз с момента прихода этих устройств на российский рынок. Вейпинг создает иллюзию безопасности. У подростков складывается впечатление, что курение — обычная часть жизни, и впоследствии они переходят на обычные сигареты. Госдума приняла в третьем чтении законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним 11 апреля. За законопроект проголосовало абсолютное большинство депутатов.