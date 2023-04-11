Пульмонолог назвал вейп одной из причин развития у подростков смертельных болезней

Вейпы не являются безопасным аналогом сигарет. Жидкость для этих устройств вызывает воспаление легких, хроническую легочную недостаточность, бронхиальную астму, онкологию и изменения в ДНК. О том, почему небезопасно курить вейпы, рассказал профессор кафедры пульмонологии и фтизиатрии МГМСУ, доктор медицинских наук, врач-пульмонолог Сергей Бабак.
Как от вейпов страдают легкие и мозг человека?
«Легкие не приспособлены к вдыханию чего-либо в себя. Они могут вдыхать увлажненный воздух, содержащий 21% кислорода без примесей. Вот эта главная особенность нашего легочного аппарата. Все остальное, что в него попадает, повреждает его», — рассказал Сергей Бабак Пятому каналу. Считается, что вейпы безопаснее сигарет, но это не так. Американские ученые выяснили, что вейпы сильнее, чем сигареты, влияют на человеческую ДНК. Кроме того, содержащаяся в них жидкость вызывает воспаление легких, бронхиальную астму, онкологические заболевания и болезни сердца.
Почему вейп — не замена обычных сигарет?
Вейп — это электронное устройство, которое производит газовую смесь из картриджей со специальной жидкостью. Жидкость содержит глицерин и пропиленгликоль. При нагревании эти вещества выделают формальдегид и акролеин. Это токсичные соединения, которые копятся в организме и вызывают хроническую легочную недостаточность. Обычные сигареты не выделяют этих веществ, но содержат смолы, которые обладают канцерогенным эффектом. И то, и другое по-своему опасно.
Почему вейпы не помогают бросить курить?
По данным Минздрава России, вейпы привели к развитию никотиновой зависимости среди подростков в России. Число зависимых детей выросло в 10 раз с момента прихода этих устройств на российский рынок. Вейпинг создает иллюзию безопасности. У подростков складывается впечатление, что курение — обычная часть жизни, и впоследствии они переходят на обычные сигареты.
Госдума приняла в третьем чтении законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним 11 апреля. За законопроект проголосовало абсолютное большинство депутатов.
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