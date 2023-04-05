В России хотят полностью запретить продажу вейпов для подростков. Видео

05 апреля 2023 в 23:33 Размер текста - 17 +

Адвокат Сергей Жорин объяснил мотивацию законотворцев Фото: Александр Мамаев © URA.RU Российские власти планируют расширить запрет на продажу никотиносодержащих вейпов для подростков и ограничить реализацию любых вейпов лицам младше 18 лет. Адвокат Сергей Жорин рассказал, что это решение связано с озабоченностью правительства детским здоровьем. «Сейчас планируется полностью запретить как продажу, так и рекламу любых вейпов для несовершеннолетних. Это связано с большим количеством обстоятельств, в том числе и с участившимися случаями болезни, смертей среди подростков из-за электронных сигарет. Нередки случаи, когда электронные сигареты взрываются», — заявил Жорин в разговоре с 5-tv.ru. Он добавил, что часто между подростками распространяются инфекции из-за использования общего вейпа. Обсуждая законопроект Жорин уточнил, что некоторые представители табачной промышленности предлагают ограничить вейпы и поставить их в один ряд с табачной продукцией с соответствующими требованиями и правилами. «Но законодатель хочет внести именно полный запрет для несовершеннолетних», — подытожил адвокат. Ранее психолог Ирина Смолярчук подсказала один из наиболее эффективных методов, который поможет убедить подростка бросить курить вейпы. По ее словам, родителю не стоит прибегать к наказаниям и запретам, а лучше попробовать убедить ребенка путем рассказа своих ощущений от его вредной привычки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские власти планируют расширить запрет на продажу никотиносодержащих вейпов для подростков и ограничить реализацию любых вейпов лицам младше 18 лет. Адвокат Сергей Жорин рассказал, что это решение связано с озабоченностью правительства детским здоровьем. «Сейчас планируется полностью запретить как продажу, так и рекламу любых вейпов для несовершеннолетних. Это связано с большим количеством обстоятельств, в том числе и с участившимися случаями болезни, смертей среди подростков из-за электронных сигарет. Нередки случаи, когда электронные сигареты взрываются», — заявил Жорин в разговоре с 5-tv.ru. Он добавил, что часто между подростками распространяются инфекции из-за использования общего вейпа. Обсуждая законопроект Жорин уточнил, что некоторые представители табачной промышленности предлагают ограничить вейпы и поставить их в один ряд с табачной продукцией с соответствующими требованиями и правилами. «Но законодатель хочет внести именно полный запрет для несовершеннолетних», — подытожил адвокат. Ранее психолог Ирина Смолярчук подсказала один из наиболее эффективных методов, который поможет убедить подростка бросить курить вейпы. По ее словам, родителю не стоит прибегать к наказаниям и запретам, а лучше попробовать убедить ребенка путем рассказа своих ощущений от его вредной привычки.