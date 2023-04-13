Советник губернатора ЯНАО Александра Кирксова уходит в отставку из-за повышения мужа

Александра Кирксова покидает аппарат губернатора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов теряет личного пиарщика Александру Кирксову, поскольку ее мужу, Владимиру Кирксову, дали повышение. Об этом URA.RU сообщил источник в политбомонде региона.

«Владимир Кирксов возглавил департамент регионального развития АНО „Россия — страна возможностей“ и решил перевезти супругу из региона», — сообщил инсайдер. До повышения Кирксов был главой протокольного управления аппарата Артюхова, а после перешел курировать конкурс «Лидеры России», который успешно выигрывали ямальские управленцы.

В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что Артюхов назначил своим вторым советником замруководителя департамента внутренней политики Олесю Нестеренко. Источники в правительстве прочили Кирксовой новую должность в аппарате губернатора.