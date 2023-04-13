В Тюмени резко подорожали вейпы и электронные сигареты

Тюменские вейпшопы подняли цены Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени резко выросла стоимость вейпов и электронных систем курения. Об этом URA.RU рассказал один из предпринимателей. Ранее Госдума увеличила размер штрафов за распространение никотиносодержащей продукции среди школьников.

«В некоторых тюменских вейпшопах цены всего за несколько дней выросли на 15 — 20%. Многие предприниматели опасаются, что в ближайшее время эта продукция может оказаться в России под полным запретом, поэтому хотят выжать максимум из своего бизнеса», — сообщил собеседник URA.RU на условиях анонимности.

Он добавил, что предприниматели поднимают цены на вейпы и для того, чтобы товар не смогли покупать школьники. «К примеру, вейп, который раньше стоил 1000 рублей, сейчас продается за 1500 рублей. Это уже другой ценовой порог, преодолеть который сможет далеко не каждый тюменский школьник. Это можно назвать определенной степенью защиты предпринимателей от несовершеннолетних потребителей», — отметил инсайдер агентства.

В региональное управление ФАС по Тюменской области направлен запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что в России усилили административную ответственности за приобщение несовершеннолетних к курению табака и вейпов. Соответствующий закон был принят Государственной думой РФ 13 апреля.