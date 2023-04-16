Из-за обвала цен тюменцам стало доступнее «европейское» жилье

17 апреля 2023 в 16:15 Размер текста - 17 +

По данным экспертов агентства «Этажи», цена на евротрешки снизилась на 5,5% Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени за последний месяц сильно упали в цене евротрешки. Такие данные предоставили аналитики федерального агентства недвижимости «Этажи». По оценкам экспертов, в марте их стоимость снизилась на 5,5%. «На рынке первичной недвижимости стоимость на квартиры формата 3+ снизилась на 5,5%», — говорится в исследовании. При этом эксперты отмечают рост удельной цены на квартиры привычного формата. Трехкомнатные — прирост составил 7,8%, двухкомнатные — плюс 6,2%. По мнению экспертов в сфере недвижимости, тенденция падения стоимости жилья, спроектированного по европейскому стандарту, связана с общим падением спроса на рынке и снижением покупательской способности. «Рынок в марте снизился. Трешки и евротрешки всегда продавались сложно и спрос на них низкий, а в марте вообще произошел спад спроса на них. Если одно- и двухкомнатные всегда разбирались, то трешки, по наблюдениям, покупают только семьи с несколькими детьми. Покупательская способность снизилась, цены на жилье выросли, процент по ипотеке тоже не маленький. Поэтому и цены снизились, чтобы хоть что-то можно было продать», — заключает эксперт. Ранее источник агентства сообщил, что крупные тюменские застройщики из-за падения спроса не планируют снижать стоимость «залежавшихся» квартир в новых домах. По его словам, компании не станут продавать недвижимость себе в убыток, а ждут стабилизации рынка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени за последний месяц сильно упали в цене евротрешки. Такие данные предоставили аналитики федерального агентства недвижимости «Этажи». По оценкам экспертов, в марте их стоимость снизилась на 5,5%. «На рынке первичной недвижимости стоимость на квартиры формата 3+ снизилась на 5,5%», — говорится в исследовании. При этом эксперты отмечают рост удельной цены на квартиры привычного формата. Трехкомнатные — прирост составил 7,8%, двухкомнатные — плюс 6,2%. По мнению экспертов в сфере недвижимости, тенденция падения стоимости жилья, спроектированного по европейскому стандарту, связана с общим падением спроса на рынке и снижением покупательской способности. «Рынок в марте снизился. Трешки и евротрешки всегда продавались сложно и спрос на них низкий, а в марте вообще произошел спад спроса на них. Если одно- и двухкомнатные всегда разбирались, то трешки, по наблюдениям, покупают только семьи с несколькими детьми. Покупательская способность снизилась, цены на жилье выросли, процент по ипотеке тоже не маленький. Поэтому и цены снизились, чтобы хоть что-то можно было продать», — заключает эксперт. Ранее источник агентства сообщил, что крупные тюменские застройщики из-за падения спроса не планируют снижать стоимость «залежавшихся» квартир в новых домах. По его словам, компании не станут продавать недвижимость себе в убыток, а ждут стабилизации рынка.