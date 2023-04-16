16 апреля 2023
15 апреля 2023

Из-за обвала цен тюменцам стало доступнее «европейское» жилье

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Строительство. Тюмень, строительный кран, ипотека, строительство дома, новостройки, строительство, стройка, кран строительный, многоэтажное строительство
По данным экспертов агентства «Этажи», цена на евротрешки снизилась на 5,5% Фото:

В Тюмени за последний месяц сильно упали в цене евротрешки. Такие данные предоставили аналитики федерального агентства недвижимости «Этажи». По оценкам экспертов, в марте их стоимость снизилась на 5,5%.

«На рынке первичной недвижимости стоимость на квартиры формата 3+ снизилась на 5,5%», — говорится в исследовании. При этом эксперты отмечают рост удельной цены на квартиры привычного формата. Трехкомнатные — прирост составил 7,8%, двухкомнатные — плюс 6,2%.

По мнению экспертов в сфере недвижимости, тенденция падения стоимости жилья, спроектированного по европейскому стандарту, связана с общим падением спроса на рынке и снижением покупательской способности. «Рынок в марте снизился. Трешки и евротрешки всегда продавались сложно и спрос на них низкий, а в марте вообще произошел спад спроса на них. Если одно- и двухкомнатные всегда разбирались, то трешки, по наблюдениям, покупают только семьи с несколькими детьми. Покупательская способность снизилась, цены на жилье выросли, процент по ипотеке тоже не маленький. Поэтому и цены снизились, чтобы хоть что-то можно было продать», — заключает эксперт.

Ранее источник агентства сообщил, что крупные тюменские застройщики из-за падения спроса не планируют снижать стоимость «залежавшихся» квартир в новых домах. По его словам, компании не станут продавать недвижимость себе в убыток, а ждут стабилизации рынка.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени за последний месяц сильно упали в цене евротрешки. Такие данные предоставили аналитики федерального агентства недвижимости «Этажи». По оценкам экспертов, в марте их стоимость снизилась на 5,5%. «На рынке первичной недвижимости стоимость на квартиры формата 3+ снизилась на 5,5%», — говорится в исследовании. При этом эксперты отмечают рост удельной цены на квартиры привычного формата. Трехкомнатные — прирост составил 7,8%, двухкомнатные — плюс 6,2%. По мнению экспертов в сфере недвижимости, тенденция падения стоимости жилья, спроектированного по европейскому стандарту, связана с общим падением спроса на рынке и снижением покупательской способности. «Рынок в марте снизился. Трешки и евротрешки всегда продавались сложно и спрос на них низкий, а в марте вообще произошел спад спроса на них. Если одно- и двухкомнатные всегда разбирались, то трешки, по наблюдениям, покупают только семьи с несколькими детьми. Покупательская способность снизилась, цены на жилье выросли, процент по ипотеке тоже не маленький. Поэтому и цены снизились, чтобы хоть что-то можно было продать», — заключает эксперт. Ранее источник агентства сообщил, что крупные тюменские застройщики из-за падения спроса не планируют снижать стоимость «залежавшихся» квартир в новых домах. По его словам, компании не станут продавать недвижимость себе в убыток, а ждут стабилизации рынка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...