Тюменец до смерти избил двух человек железной трубой

Тюменцу грозит наказание вплоть до пожизненного заключения
Житель Тюмени Андрей Колдараш помещен в СИЗО по обвинению в двойном убийстве. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы региона. Подозреваемый уже частично признал свою вину.
«Около двух часов ночи 17 апреля 23-летний Колдараш, находясь в вагоне-бытовке у дома по улице Комарова, вооружившись обрезком металлической трубы, жестоко избил двух человек. Мужчины скончались на месте от черепно-мозговых травм и множественных переломов конечностей», — рассказали в ведомстве.
Тюменцу предъявлено обвинение по п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (двойное убийство). Ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!