18 апреля 2023

Тюменец до смерти избил двух человек железной трубой

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО , тюрьма, исправительная колония, харп
Тюменцу грозит наказание вплоть до пожизненного заключения Фото:

Житель Тюмени Андрей Колдараш помещен в СИЗО по обвинению в двойном убийстве. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы региона. Подозреваемый уже частично признал свою вину.

«Около двух часов ночи 17 апреля 23-летний Колдараш, находясь в вагоне-бытовке у дома по улице Комарова, вооружившись обрезком металлической трубы, жестоко избил двух человек. Мужчины скончались на месте от черепно-мозговых травм и множественных переломов конечностей», — рассказали в ведомстве.

Тюменцу предъявлено обвинение по п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (двойное убийство). Ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

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Житель Тюмени Андрей Колдараш помещен в СИЗО по обвинению в двойном убийстве. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы региона. Подозреваемый уже частично признал свою вину. «Около двух часов ночи 17 апреля 23-летний Колдараш, находясь в вагоне-бытовке у дома по улице Комарова, вооружившись обрезком металлической трубы, жестоко избил двух человек. Мужчины скончались на месте от черепно-мозговых травм и множественных переломов конечностей», — рассказали в ведомстве. Тюменцу предъявлено обвинение по п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (двойное убийство). Ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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