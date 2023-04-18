Тюменец до смерти избил двух человек железной трубой

Тюменцу грозит наказание вплоть до пожизненного заключения Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Житель Тюмени Андрей Колдараш помещен в СИЗО по обвинению в двойном убийстве. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе судебной системы региона. Подозреваемый уже частично признал свою вину.

«Около двух часов ночи 17 апреля 23-летний Колдараш, находясь в вагоне-бытовке у дома по улице Комарова, вооружившись обрезком металлической трубы, жестоко избил двух человек. Мужчины скончались на месте от черепно-мозговых травм и множественных переломов конечностей», — рассказали в ведомстве.

Тюменцу предъявлено обвинение по п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ (двойное убийство). Ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.