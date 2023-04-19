19 апреля 2023

У самолета Utair во время рейса в ХМАО отказал генератор

© Служба новостей «URA.RU»
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Гражданская авиация. Пермь, utair, авиация, ютэйр, подготовка к полету, самолеты, аэропорт внуково, boening 737 500, техобслуживание самолета
Поломка произошла во время перелета из Уфы в Когалым Фото:

Во время полета по маршруту Уфа-Когалым у самолета Utair отключился генератор. Telegram-канал AVIAINCIDENT сообщил, что, несмотря на поломку, воздушное судно успешно приземлилось в аэропорту.

«На эшелоне у самолета авиакомпании Utair, следующего из Уфы в Когалым, произошел отказ генератора левого двигателя. Экипаж справился с неисправностью, посадка прошла благополучно», — сообщает источник.

Агентство направило в авиакомпанию запрос с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало, что самолет Utair при выполнении рейса Уфа-Красноярск вернулся в аэропорт вылета. Причиной возврата стал отказ системы кондиционирования.

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Во время полета по маршруту Уфа-Когалым у самолета Utair отключился генератор. Telegram-канал AVIAINCIDENT сообщил, что, несмотря на поломку, воздушное судно успешно приземлилось в аэропорту. «На эшелоне у самолета авиакомпании Utair, следующего из Уфы в Когалым, произошел отказ генератора левого двигателя. Экипаж справился с неисправностью, посадка прошла благополучно», — сообщает источник. Агентство направило в авиакомпанию запрос с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ на него не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что самолет Utair при выполнении рейса Уфа-Красноярск вернулся в аэропорт вылета. Причиной возврата стал отказ системы кондиционирования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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