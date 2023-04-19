У самолета Utair во время рейса в ХМАО отказал генератор

Во время полета по маршруту Уфа-Когалым у самолета Utair отключился генератор. Telegram-канал AVIAINCIDENT сообщил, что, несмотря на поломку, воздушное судно успешно приземлилось в аэропорту.
«На эшелоне у самолета авиакомпании Utair, следующего из Уфы в Когалым, произошел отказ генератора левого двигателя. Экипаж справился с неисправностью, посадка прошла благополучно», — сообщает источник.
Агентство направило в авиакомпанию запрос с просьбой прокомментировать инцидент. На момент публикации новости ответ на него не поступил.
Ранее URA.RU рассказывало, что самолет Utair при выполнении рейса Уфа-Красноярск вернулся в аэропорт вылета. Причиной возврата стал отказ системы кондиционирования.
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