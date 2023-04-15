Самолет Utair вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности

16 апреля 2023 в 13:55 Размер текста - 17 +

У самолета отказала система кондиционирования Фото: Александр Елизаров © URA.RU Самолет Utair (авиакомпания из ХМАО) при выполнении рейса Уфа-Красноярск вернулся в аэропорт вылета. В соцсетях сообщается, что причиной возврата стал отказ системы кондиционирования. «После взлета в процессе набора высоты ЭВС доложил об отказе системы кондиционирования воздуха на эшелоне 150. ЭВС принял решение о возврате на аэродром вылета Уфа. Самолет Ан-72, RA-74051, рейс UTR-9798 Уфа — Красноярск», — сообщается в telegram-канале Aviaincident. Посадка прошла благополучно. Инцидент произошел 15 апреля. В пресс-службу Utair направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации новости не поступил.

Самолет Utair (авиакомпания из ХМАО) при выполнении рейса Уфа-Красноярск вернулся в аэропорт вылета. В соцсетях сообщается, что причиной возврата стал отказ системы кондиционирования. «После взлета в процессе набора высоты ЭВС доложил об отказе системы кондиционирования воздуха на эшелоне 150. ЭВС принял решение о возврате на аэродром вылета Уфа. Самолет Ан-72, RA-74051, рейс UTR-9798 Уфа — Красноярск», — сообщается в telegram-канале Aviaincident. Посадка прошла благополучно. Инцидент произошел 15 апреля. В пресс-службу Utair направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации новости не поступил.