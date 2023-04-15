15 апреля 2023
14 апреля 2023

Самолет Utair вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Ханты-Мансийск, utair, аэропорт ханты-мансийск, юграавиа, ютейр, ютэйр
У самолета отказала система кондиционирования Фото:

Самолет Utair (авиакомпания из ХМАО) при выполнении рейса Уфа-Красноярск вернулся в аэропорт вылета. В соцсетях сообщается, что причиной возврата стал отказ системы кондиционирования.

«После взлета в процессе набора высоты ЭВС доложил об отказе системы кондиционирования воздуха на эшелоне 150. ЭВС принял решение о возврате на аэродром вылета Уфа. Самолет Ан-72, RA-74051, рейс UTR-9798 Уфа — Красноярск», — сообщается в telegram-канале Aviaincident.

Посадка прошла благополучно. Инцидент произошел 15 апреля. В пресс-службу Utair направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации новости не поступил.

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Самолет Utair (авиакомпания из ХМАО) при выполнении рейса Уфа-Красноярск вернулся в аэропорт вылета. В соцсетях сообщается, что причиной возврата стал отказ системы кондиционирования. «После взлета в процессе набора высоты ЭВС доложил об отказе системы кондиционирования воздуха на эшелоне 150. ЭВС принял решение о возврате на аэродром вылета Уфа. Самолет Ан-72, RA-74051, рейс UTR-9798 Уфа — Красноярск», — сообщается в telegram-канале Aviaincident. Посадка прошла благополучно. Инцидент произошел 15 апреля. В пресс-службу Utair направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации новости не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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