19 апреля 2023

В ЯНАО появятся памятные места в честь героев нынешнего времени

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Призывной пункт. Курган, армия, призывники, отправка в армию, приветствие, честь, военная форма, призыв в армию
Власти предложили создаваться памятные места в четь героев нового времени Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов предложил создать в регионе памятные места в честь героев нашего времени. Планируется, что появятся объекты и скверы, названные в честь героев, сообщил глава округа в ходе ежегодного доклада.

«На Ямале нужно делать памятные места, скверы, называть новые объекты в честь героев нашего времени. Каждый из нас должен знать и помнить своих земляков, они отдали самое дорогое ради будущего благополучия и мира в нашей стране. Это важно для мальчишек и девчонок, которые растут сегодня на Ямале», — сказал Артюхов.

Ранее губернатор заявил о создании памятных мест в честь военнослужащих, которые участвуют в спецоперации. Губернатор поручил это сделать летом 2023 года.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов предложил создать в регионе памятные места в честь героев нашего времени. Планируется, что появятся объекты и скверы, названные в честь героев, сообщил глава округа в ходе ежегодного доклада. «На Ямале нужно делать памятные места, скверы, называть новые объекты в честь героев нашего времени. Каждый из нас должен знать и помнить своих земляков, они отдали самое дорогое ради будущего благополучия и мира в нашей стране. Это важно для мальчишек и девчонок, которые растут сегодня на Ямале», — сказал Артюхов. Ранее губернатор заявил о создании памятных мест в честь военнослужащих, которые участвуют в спецоперации. Губернатор поручил это сделать летом 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...