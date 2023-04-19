В ЯНАО появятся памятные места в честь героев нынешнего времени

Власти предложили создаваться памятные места в четь героев нового времени Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов предложил создать в регионе памятные места в честь героев нашего времени. Планируется, что появятся объекты и скверы, названные в честь героев, сообщил глава округа в ходе ежегодного доклада.

«На Ямале нужно делать памятные места, скверы, называть новые объекты в честь героев нашего времени. Каждый из нас должен знать и помнить своих земляков, они отдали самое дорогое ради будущего благополучия и мира в нашей стране. Это важно для мальчишек и девчонок, которые растут сегодня на Ямале», — сказал Артюхов.

Ранее губернатор заявил о создании памятных мест в честь военнослужащих, которые участвуют в спецоперации. Губернатор поручил это сделать летом 2023 года.