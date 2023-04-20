20 апреля 2023

19fortyfive: США обязаны заставить Зеленского заключить сделку с Путиным

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский должен понять, что сейчас самое время для мирной сделки с Владимиром Путиным, пишет 19fortyfive Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Власти США должны донести до президента Украины Владимира Зеленского, что военная и экономическая помощь со стороны Запада рано или поздно закончится и украинским властям уже сейчас необходимо сесть за стол переговоров с российским лидером Владимиром Путиным для поиска лучшего решения. Об этом сообщает издание 19fortyfive.

«США должны в частном порядке сказать Зеленскому, что он должен немедленно заключить с президентом России Владимиром Путиным наилучшую сделку», — говорится в материале издания. Там добавили, что это единственный выход, так как рано или поздно любые виды поддержки со стороны Запада иссякнут. Что касается мирных переговоров, то Зеленский должен смириться с тем, что Донбасс и Крым не вернутся в состав Украины в ближайшем будущем, заключили авторы.

Ранее власти Китая обратились в сторону дипломатов Германии с мыслью о том, что единственным верным решением будет стремление к прогрессу в мирном урегулировании конфликта на Украине. Отставной американский подполковник Дэниел Дэвис рассказал, что все больше американских экспертов склоняются к тому, что настало время заключить сделку с Владимиром Путиным, передает «Утро.ру».

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Власти США должны донести до президента Украины Владимира Зеленского, что военная и экономическая помощь со стороны Запада рано или поздно закончится и украинским властям уже сейчас необходимо сесть за стол переговоров с российским лидером Владимиром Путиным для поиска лучшего решения. Об этом сообщает издание 19fortyfive. «США должны в частном порядке сказать Зеленскому, что он должен немедленно заключить с президентом России Владимиром Путиным наилучшую сделку», — говорится в материале издания. Там добавили, что это единственный выход, так как рано или поздно любые виды поддержки со стороны Запада иссякнут. Что касается мирных переговоров, то Зеленский должен смириться с тем, что Донбасс и Крым не вернутся в состав Украины в ближайшем будущем, заключили авторы. Ранее власти Китая обратились в сторону дипломатов Германии с мыслью о том, что единственным верным решением будет стремление к прогрессу в мирном урегулировании конфликта на Украине. Отставной американский подполковник Дэниел Дэвис рассказал, что все больше американских экспертов склоняются к тому, что настало время заключить сделку с Владимиром Путиным, передает «Утро.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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