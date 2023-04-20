20 апреля 2023

В Перми врача наказали за критику в адрес начальства

© Служба новостей «URA.RU»
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В конфликте медиков пришлось разбираться суду Фото:

В Перми врача детской краевой больницы обязали выплатить компенсацию за слова в адрес заведующего отделением. Высказывания медика о своем непосредственном начальнике суд признал клеветой, пояснили в службе судебных приставов.

«Сотрудник регулярно подавал рапорты на имя главного врача больницы, где утверждал, что его непосредственный руководитель пренебрегает этическими нормами при общении с персоналом, нарушает антикоррупционное законодательство и не соответствует занимаемой должности», — сообщается на сайте ГУФССП России по Пермскому краю. Поводом для иска в суд стали очередные обвинения, высказанные на общем собрании работников больницы.

В итоге разбирательства суд пришел к выводу, что речь идет о целенаправленной клевете и попытках опорочить деловую репутацию завотделением. Ответчика обязали публично опровергнуть свои слова и выплатить пострадавшему компенсацию морального вреда.

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В Перми врача детской краевой больницы обязали выплатить компенсацию за слова в адрес заведующего отделением. Высказывания медика о своем непосредственном начальнике суд признал клеветой, пояснили в службе судебных приставов. «Сотрудник регулярно подавал рапорты на имя главного врача больницы, где утверждал, что его непосредственный руководитель пренебрегает этическими нормами при общении с персоналом, нарушает антикоррупционное законодательство и не соответствует занимаемой должности», — сообщается на сайте ГУФССП России по Пермскому краю. Поводом для иска в суд стали очередные обвинения, высказанные на общем собрании работников больницы. В итоге разбирательства суд пришел к выводу, что речь идет о целенаправленной клевете и попытках опорочить деловую репутацию завотделением. Ответчика обязали публично опровергнуть свои слова и выплатить пострадавшему компенсацию морального вреда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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