В Перми врача наказали за критику в адрес начальства

В Перми врача детской краевой больницы обязали выплатить компенсацию за слова в адрес заведующего отделением. Высказывания медика о своем непосредственном начальнике суд признал клеветой, пояснили в службе судебных приставов.
«Сотрудник регулярно подавал рапорты на имя главного врача больницы, где утверждал, что его непосредственный руководитель пренебрегает этическими нормами при общении с персоналом, нарушает антикоррупционное законодательство и не соответствует занимаемой должности», — сообщается на сайте ГУФССП России по Пермскому краю. Поводом для иска в суд стали очередные обвинения, высказанные на общем собрании работников больницы.
В итоге разбирательства суд пришел к выводу, что речь идет о целенаправленной клевете и попытках опорочить деловую репутацию завотделением. Ответчика обязали публично опровергнуть свои слова и выплатить пострадавшему компенсацию морального вреда.
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