Режиссер Федор Федотов покинул Пермский театр оперы и балета

В Пермской опере ищут нового режиссера
Режиссер Федор Федотов покинул Пермский театр оперы и балета после пяти лет работы. Об этом он сообщил в соцсетях.

«Пять лет назад я стал режиссером Пермского театра оперы и балета, а сегодня перестал им быть. За это время было сделано много великих вещей (и не только великих). Театр вырастил меня как профессионала: из совсем неопытного студента консерватории я превратился в человека, который знает цену своему делу. Но дети рано или поздно вырастают и уходят от родителей. Вот и мне пора», — написал Федотов в соцсети «ВКонтакте».

Федор Федотов пришел в пермский театр в 2020 году, поставив серию концертов и концерт-перформанс «Вечерокъ». Был ассистентов режиссера в постановках опер «Фауст» и «Норма», «Летучий голландец». Сам поставил спектакли «Curlew River / Река Керлью», «Похмелье» и «Тоска». По данным газеты «Новый компаньон», Федотов возвращается в родной Санкт-Петербург.

