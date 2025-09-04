Выбран подрядчик для строительства сквера на месте бывшей инфекционки в Перми

В Перми выбран подрядчик, который займется проектированием и строительством нового Александровского сквера, расположенного в центральной части города. Ранее на этом месте располагалась инфекционная больница.
«Победителем аукциона стала компания „Кинетика“ — единственный участник торгов. Сумма заключенного контракта составляет 488,5 млн рублей», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».
Согласно техзаданию, площадь будущего объекта составит 2,4 гектара. На территории сквера предусмотрено обустройство парковки на 30 автомобилей, а также устройство площадок и тротуаров с использованием крупноформатной плитки, покрытия из резиновой крошки и мелкоразмерного натурального камня. Помимо этого, в проект включено размещение декоративных кованых светильников, фонтана и ряда иных архитектурных элементов. Работы по проектированию должны начаться 20 сентября 2025 года, а завершение строительства запланировано на 18 ноября 2026 года.
Ранее URA.RU рассказало, что голосование за название сквера началось в конце февраля 2025 на портале «Управляем вместе». Также было предложено назвать пространство Пушкинский сквер, Сквер медиков, Новое время, Сквер имени Льва Давыдычева, Сквер Карла Модераха.
За название Александровский сквер проголосовало 34,67% прикамцев. Губернатор Дмитрий Махонин тогда добавил, что название символичное, так как сквер находится недалеко от бывшей Александровской больницы. Сейчас это корпус краевой клинической больницы. Учреждение носило имя императора Александра I, который во время приезда в Пермь рекомендовал построить больницу.
