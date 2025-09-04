Стало известно, где отдыхали пермяки летом 2025 года

Жители Перми летом 2025 года чаще всего выбирали для отдыха Россию, Абхазию и Турцию. Об этом сообщили аналитики сервиса Tourvisor.
«За июнь-август 2025 года пермяки забронировали 461 тур по России, 365 — по Турции и 334 — по Абхазии. Также в топе направлений оказался Египет (110 броней)», — передает газета «Пятница».
Отмечается, что такие предпочтения связаны с выгодными предложениями и привычными маршрутами. Средняя стоимость тура внутри России составила 85,8 тысяч рублей для одного отдыхающего. Путевки в Турцию обошлись пермякам в среднем в 194,9 тысячи рублей, поездки в Абхазию стоили около 99,7 тысячи рублей.
