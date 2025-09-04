В Китае начал работу филиал пермского фонда, помогающего ветеранам СВО

В Китае начал работу филиал пермского благотворительного фонда «Добровольцы Донбасса». Его возглавил Инь Цзиньлун, много лет проработавший в России, рассказал URA.RU руководитель фонда Вячеслав Лучников.
«По-русски мы обращаемся к Инь Цзилуну „Иван“. Ему около 57 лет. Он хорошо знаком с нашей страной, поскольку окончил вуз в КНР по направлению „преподаватель русского языка“. После успешного окончания вуза много лет работал в разных городах России. Начинал в туристическом бизнесе. Филиал Фонда в Китае проводит огромную работу для работы организации. К примеру, маскировочные сети, которые мы раздаем волонтерам, помог приобрести филиал благотворительной организации в Китае. Они [сотрудники представительства] бегали, искали, заключали контракты с местными заводами на [изготовление маскетей]», — отметил Лучников.
По словам Лучникова, фонд работает в город Хэйхэ. Одной из его основных задач является «разъяснения целей спецоперации жителям КНР», пояснил Лучников. Среди других задач — материальная поддержка детей и бойцов Донбасса, помощь в приобретении в КНР необходимых для задач фонда товарно-материальных ценностей, а также продвижение идеологии дружбы народов России и Китая.
Фонд помощи добровольцам Донбасса учрежден в Перми, в марте 2022 года. Инициаторами создания благотворительной организации стали офицеры запаса различных силовых ведомств и общественники. Ранее Фонд открыл представительство в Монголии.
