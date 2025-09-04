04 сентября 2025

В Перми определились со сроками проектирования Парка Победы

Власти Перми назначили сроки проектирования Парка Победы. Разработка проектной документации по обустройству этой территории пройдет в 2028–2029 годах. Об этом 5 сентября сообщила администрация города.

«В Перми определены сроки разработки проектной документации по обустройству Парка Победы. Это 2028–2029 годы», — передает издание «Текст» со ссылкой на администрацию города.

Парк Победы заложили в 1985 году в микрорайоне Авиагородок, между улицами Карпинского, Архитектора Свиязева и лицеем №3.Развитие этой территории обсуждается с 2000 года. В 2019 году была подготовлена концепция, предусматривающая создание детских и спортивных площадок, зон отдыха и площадок для массовых мероприятий, а также проведение выставок военной техники и соревнований.

