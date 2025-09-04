Пермский театр оперы и балета после перерыва возвращается в конкурс «Арабеск»

Артисты Пермского театра оперы и балета могут принять участие в следующем конкурсе артистов балета «Арабеск». В прошлом году танцовщики из труппы театра на него не заявлялись. О конкурсе 2026 года пока осторожно высказалась гендиректор театра Анна Волк.
«Я очень надеюсь, что мы в этот раз поучаствуем в этом конкурсе», — сказала она на пресс-конференции, посвященной новому сезону театра оперы и балета. XIX Открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск» им. Екатерины Максимовой пройдет в апреле 2026 года.
В 2024 году артисты Пермского театра оперы и балета не заявились на конкурс. Тогда это объяснили тем, что труппа уезжает на гастроли в Китай. Но выезд в итоге не состоялся.
