04 сентября 2025

Пермский театр оперы и балета после перерыва возвращается в конкурс «Арабеск»

Лучшие артисты балета покажут свое мастерство в апреле
Артисты Пермского театра оперы и балета могут принять участие в следующем конкурсе артистов балета «Арабеск». В прошлом году танцовщики из труппы театра на него не заявлялись. О конкурсе 2026 года пока осторожно высказалась гендиректор театра Анна Волк.

«Я очень надеюсь, что мы в этот раз поучаствуем в этом конкурсе», — сказала она на пресс-конференции, посвященной новому сезону театра оперы и балета. XIX Открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск» им. Екатерины Максимовой пройдет в апреле 2026 года.

В 2024 году артисты Пермского театра оперы и балета не заявились на конкурс. Тогда это объяснили тем, что труппа уезжает на гастроли в Китай. Но выезд в итоге не состоялся

