Капитан ГУФСИН по Пермскому краю Василий Мазунин погиб в боях за Макеевку

Церемония прощания с военнослужащим прошла в Культурно-методическом центре
Церемония прощания с военнослужащим прошла в Культурно-методическом центре
Спецоперация РФ на Украине

В поселке Гайны Пермского округа в пятницу, 5 сентября, прощаются с военнослужащим Василием Мазуниным. Глава Гайнского округа Елизавета Шалгинских в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте» сообщила, что Мазунин командовал мотострелковым отделением. Он поступил на контрактную службу в октябре 2024 года. В том же месяце погиб в боях за Макеевку (ЛНР).

«Мазунин Василий Иванович, будучи командиром мотострелкового отделения, показал высокие образцы мужества и самоотверженности. 21 октября 2024 года, в ходе выполнения боевой операции в окрестностях населенного пункта Макеевка, наш земляк пожертвовав жизнью ради благополучия и защиты нашей страны», — написала Шалгинских. Глава Гайнского округа выразила соболезнования родным и близким военнослужащего, отметив, что «его пример станет вечным символом истинного служения Отечеству».

На странице совета ветеранов Гайнского округа сообщается, что Василию Мазунину было 45 лет. Коллеги, с которыми он работал, отзываются о нем, как о настоящем профессионале своего дела. «Василий Иванович, капитан внутренней службы ГУФСИН РФ по Пермскому краю. В уголовно-исполнительной системе служил с 2016 года в должности старшего инспектора. В январе 2024 был назначен на должность заместителя начальника Гайнского межмуниципального филиала уголовно-исполнительной инспекци. Он был надежным другом и товарищем, который умел правильно и грамотно выстроить взаимоотношения с людьми», — написала Ольга Бормотова в соцсети «ВКонтакте». Церемония прощание с военнослужащим прошла в Культурно-методическом центре поселка Гайны.

