Музыкальные вечера, тематические вечеринки и экскурсии: что предлагают пермякам на прогулках по Каме

Лето завершилось, но это вовсе не повод прощаться с прогулками на воде. Теплая погода в Перми еще задержится, а выходные обещают быть солнечными. Самое время воспользоваться последними неделями навигации и отправиться в речное путешествие — в сентябре в Перми продолжают курсировать теплоходы, электрокатамараны и речные трамвайчики. О доступных маршрутах, программах и актуальных ценах — в материале URA.RU.
Теплоход «Ягошиха»
Для тех, кто предпочитает более традиционный формат водной прогулки, подойдет теплоход «Ягошиха». Прогулочные рейсы проходят ежедневно. В будни можно отправиться на прогулку в первой половине дня или ближе к вечеру. По выходным — чаще и с большим выбором времени.
Цены на прогулки зависят от дня недели и времени суток. В будни одночасовой маршрут обойдется от 380 до 880 рублей, в выходные немного дороже — от 580 рублей. В субботу и воскресенье можно выбрать рейс с живой музыкой продолжительностью 1,5 часа. Стоимость варьируется от 990 до 1290 рублей. Билеты для детей до пяти лет будут бесплатными.
Для пермяков и гостей города также доступен музыкальный рейс длительностью 1,5 часа. Он проводится два раза в неделю. Стоимость начинается от 1800 рублей.
Электрокатамаран «ЭкоходЪ 2»
Новый формат речных прогулок в Перми — это электрокатамаран «ЭкоходЪ 2». Он работает как в режиме обзорных рейсов, так и как полноценная экскурсионная площадка на воде. Прогулки по Каме совершаются раз в день по будням и три раза по выходным, рейс длится час. Стоимость прогулки составляет от 900 до 1800 рублей в зависимости от выбранного тарифа и дня недели.
Особенность «Экохода» — это не только обзорные поездки, но и экскурсионные маршруты с живыми рассказами о прошлом города. Пассажиры могут услышать интересные истории в рамках программ «Дореволюционный досуг Перми» или «Камфлот». Стоимость экскурсий — от 1300 рублей. Также на борту «Экохода» проходят двухчасовые музыкальные прогулки по цене от 1500 рублей.
Речные трамвайчики
Для более легкого и демократичного отдыха подойдут речные трамвайчики, курсирующие по Каме с частыми рейсами. Это классический формат, знакомый каждому пермяку: посадка с Речного вокзала, короткая обзорная поездка, вид на мосты, береговую линию и шум города вдали. На закате проводятся музыкальные вечера с саксофоном.
Все это при невысокой цене — от 600 до 800 рублей для взрослых, от 300 до 450 рублей для детей, от 200 до 300 рублей для пенсионеров. Речные трамвайчики отправляются в рейсы 5-10 раз в день с 11:00 до 21:30.
Круизные теплоходы
Если хочется чего-то большего, чем часовая прогулка, стоит обратить внимание на мини-круизы. На борту теплоходов «Н.?В.?Гоголь» и «Козьма Минин» проходят вечерние путешествия с шоу-программами, музыкой, анимацией. Теплоходы отправятся в рейсы 14 и 19 сентября. Продолжительность таких круизов — четыре часа.
На борту есть бар и детская комната, проходят дискотеки и тематические вечеринки. Цены на билеты начинаются от 1 300 рублей для детей и 2 200 рублей для взрослых. За дополнительную плату есть возможность заказать ужин в ресторане (900 рублей) и арендовать каюту для своей компании (от 1 950 до 12 000 рублей).
