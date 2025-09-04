Учителям в Прикамье предложили отказаться от слов про буллинг и толерантность

Учителя Пермского края получили рекомендации воздержаться от употребления терминов «толерантность», «буллинг» и ряда других слов на уроках. Их следует заменять на более нейтральные формулировки, сообщили в Министерстве образования Пермского края.
«С 1 сентября 2025 года меняются некоторые термины на более понятные и нейтральные формулировки. „Толерантность“ — на „уважение“, „дружба“; „домашнее насилие и буллинг“ — на „психологическое насилие, издевательства“; „гендер“, „гендерные особенности“ — на „пол“», — сообщает perm.aif.ru со ссылкой на ведомство.
Обновленные рекомендации федерального министерства просвещения были объявлены на педагогических советах, прошедших в ряде школ Пермского края накануне начала учебного года. В региональном министерстве образования отметили, что данные рекомендации обязательны для преподавателей по всей России и утверждены приказом Минпросвещения РФ № 704, подписанным 9 октября 2024 года.
