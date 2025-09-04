04 сентября 2025

Учителям в Прикамье предложили отказаться от слов про буллинг и толерантность

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учителям Прикамья рекомендовали отказаться от ряда формулировок
Учителям Прикамья рекомендовали отказаться от ряда формулировок Фото:

Учителя Пермского края получили рекомендации воздержаться от употребления терминов «толерантность», «буллинг» и ряда других слов на уроках. Их следует заменять на более нейтральные формулировки, сообщили в Министерстве образования Пермского края.

«С 1 сентября 2025 года меняются некоторые термины на более понятные и нейтральные формулировки. „Толерантность“ — на „уважение“, „дружба“; „домашнее насилие и буллинг“ — на „психологическое насилие, издевательства“; „гендер“, „гендерные особенности“ — на „пол“», — сообщает perm.aif.ru со ссылкой на ведомство.

Обновленные рекомендации федерального министерства просвещения были объявлены на педагогических советах, прошедших в ряде школ Пермского края накануне начала учебного года. В региональном министерстве образования отметили, что данные рекомендации обязательны для преподавателей по всей России и утверждены приказом Минпросвещения РФ № 704, подписанным 9 октября 2024 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Учителя Пермского края получили рекомендации воздержаться от употребления терминов «толерантность», «буллинг» и ряда других слов на уроках. Их следует заменять на более нейтральные формулировки, сообщили в Министерстве образования Пермского края. «С 1 сентября 2025 года меняются некоторые термины на более понятные и нейтральные формулировки. „Толерантность“ — на „уважение“, „дружба“; „домашнее насилие и буллинг“ — на „психологическое насилие, издевательства“; „гендер“, „гендерные особенности“ — на „пол“», — сообщает perm.aif.ru со ссылкой на ведомство. Обновленные рекомендации федерального министерства просвещения были объявлены на педагогических советах, прошедших в ряде школ Пермского края накануне начала учебного года. В региональном министерстве образования отметили, что данные рекомендации обязательны для преподавателей по всей России и утверждены приказом Минпросвещения РФ № 704, подписанным 9 октября 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...