04 сентября 2025

70 бывших мигрантов отправились на СВО из Пермского края

С начала 2025 года 70 бывших мигрантов отправились из Пермского края на СВО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Еще 40 иностранцев подписали контракт с Минобороны
Еще 40 иностранцев подписали контракт с Минобороны Фото:

В период с января по август 2025 года в Пермском крае на воинский учет в военных комиссариатах были поставлены более 1,2 тысячи бывших мигрантов, получивших российское гражданство. Сорок человек из числа экс-мигрантов уже призваны на срочную службу.

«Из общего количества взятых на учет, 40 новых граждан РФ были призваны на военную службу, а 70 человек заключили контракт с Минобороны РФ и направлены в зону проведения специальной военной операции (СВО). Помимо этого, контракт с Минобороны РФ подписали более 40 иностранных граждан, пребывавших в Прикамье», — сообщает Новый компаньон со ссылкой на военный следственный отдел СК РФ по Пермскому гарнизону. 

Там также отметили, что в регионе реализуются регулярные мероприятия, направленные на постановку на воинский учет лиц с новым гражданством. Так, 4 сентября сотрудники военно-следственного отдела СК России по Пермскому гарнизону совместно с представителями военного комиссариата провели проверки торговых центров, строительных площадок и водителей. В ходе рейдов были выявлены 27 бывших мигрантов, которых доставили в военные комиссариаты для регистрации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В период с января по август 2025 года в Пермском крае на воинский учет в военных комиссариатах были поставлены более 1,2 тысячи бывших мигрантов, получивших российское гражданство. Сорок человек из числа экс-мигрантов уже призваны на срочную службу. «Из общего количества взятых на учет, 40 новых граждан РФ были призваны на военную службу, а 70 человек заключили контракт с Минобороны РФ и направлены в зону проведения специальной военной операции (СВО). Помимо этого, контракт с Минобороны РФ подписали более 40 иностранных граждан, пребывавших в Прикамье», — сообщает Новый компаньон со ссылкой на военный следственный отдел СК РФ по Пермскому гарнизону.  Там также отметили, что в регионе реализуются регулярные мероприятия, направленные на постановку на воинский учет лиц с новым гражданством. Так, 4 сентября сотрудники военно-следственного отдела СК России по Пермскому гарнизону совместно с представителями военного комиссариата провели проверки торговых центров, строительных площадок и водителей. В ходе рейдов были выявлены 27 бывших мигрантов, которых доставили в военные комиссариаты для регистрации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...