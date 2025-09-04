70 бывших мигрантов отправились на СВО из Пермского края

В период с января по август 2025 года в Пермском крае на воинский учет в военных комиссариатах были поставлены более 1,2 тысячи бывших мигрантов, получивших российское гражданство. Сорок человек из числа экс-мигрантов уже призваны на срочную службу.
«Из общего количества взятых на учет, 40 новых граждан РФ были призваны на военную службу, а 70 человек заключили контракт с Минобороны РФ и направлены в зону проведения специальной военной операции (СВО). Помимо этого, контракт с Минобороны РФ подписали более 40 иностранных граждан, пребывавших в Прикамье», — сообщает Новый компаньон со ссылкой на военный следственный отдел СК РФ по Пермскому гарнизону.
Там также отметили, что в регионе реализуются регулярные мероприятия, направленные на постановку на воинский учет лиц с новым гражданством. Так, 4 сентября сотрудники военно-следственного отдела СК России по Пермскому гарнизону совместно с представителями военного комиссариата провели проверки торговых центров, строительных площадок и водителей. В ходе рейдов были выявлены 27 бывших мигрантов, которых доставили в военные комиссариаты для регистрации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!