Одна из машин вылетела в кювет на 20–40 метров
Жуткая авария утром 5 сентября произошла вблизи Лядовского тракта в Перми. На кадрах, которые распространяются в соцсетях, видны бригады медиков, оказывающие помощь. Также можно заметить машину, которая улетела в кювет.
«Все произошло на повороте у СНТ „Парма“. Одна из машин вылетела в кювет на 20–40 метров», — сообщают очевидцы в соцсетях.
URA.RU направило запрос в пресс-службу Министерства здравоохранения Пермского края и в Госавтоинспекцию Перми. Ответы ожидаются.
