04 сентября 2025

Бизнесмен из Екатеринбурга планирует построить индустриальный парк в Перми

Индустриальный парк хотят построить в Кировском районе
Индустриальный парк хотят построить в Кировском районе Фото:

Предприниматель из Екатеринбурга планирует стать инвестором нового индустриального парка в Перми. Проект хотят построить на территории особой экономической зоны «Пермь» на улице Буксирная, 4.

«ООО „Промпарк на Буксирной“ зарегистрировано 2 сентября. Директором и единственным бенефициаром является предприниматель из Екатеринбурга Денис Ремезов», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс».

Источники издания пояснили, что команда Ремезова работает над этим проектом около года. Уже есть желающие, которые хотят стать участниками индустриального парка. Про Ремезова также известно, что в Екатеринбурге он занимается развитием индустриального парка «Про-Бизнес-Парк».

