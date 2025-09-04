Бизнесмен из Екатеринбурга планирует построить индустриальный парк в Перми

Предприниматель из Екатеринбурга планирует стать инвестором нового индустриального парка в Перми. Проект хотят построить на территории особой экономической зоны «Пермь» на улице Буксирная, 4.
«ООО „Промпарк на Буксирной“ зарегистрировано 2 сентября. Директором и единственным бенефициаром является предприниматель из Екатеринбурга Денис Ремезов», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на «СПАРК-Интерфакс».
Источники издания пояснили, что команда Ремезова работает над этим проектом около года. Уже есть желающие, которые хотят стать участниками индустриального парка. Про Ремезова также известно, что в Екатеринбурге он занимается развитием индустриального парка «Про-Бизнес-Парк».
