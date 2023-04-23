Житель ХМАО под гипнозом отдал два с половиной миллиона рублей мошенникам

Мошенники с помощью гипноза убеждали мужчину перевести деньги на «безопасные» счета Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Житель Нефтеюганска (ХМАО) потерял больше двух с половиной миллионов рублей, поддавшись влиянию телефонных мошенников-гипнотизеров. Об этом сообщает сайт управления МВД по ХМАО.

«В дежурную часть ОМВД России по г. Нефтеюганску обратился 61-летний житель города и сообщил, что стал жертвой телефонных мошенников, которые использовали профессиональный гипноз. Общая сумма материального ущерба составила 2 579 653 рублей», — указано в публикации.

Звонившие представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Мошенники оказывали психологическое давление на протяжении нескольких недель, пока собеседник не перечислил необходимую сумму их на киви-кошельки, телефонные номера и указанные счета. В настоящее время полиция ищет злоумышленников.

Ранее URA.RU писало, что в Нягани (ХМАО) местная жительница обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Преступник обманул женщину на 1 912 000 рублей.