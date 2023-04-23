23 апреля 2023

Житель ХМАО под гипнозом отдал два с половиной миллиона рублей мошенникам

© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники с помощью гипноза убеждали мужчину перевести деньги на «безопасные» счета Фото:

Житель Нефтеюганска (ХМАО) потерял больше двух с половиной миллионов рублей, поддавшись влиянию телефонных мошенников-гипнотизеров. Об этом сообщает сайт управления МВД по ХМАО.

«В дежурную часть ОМВД России по г. Нефтеюганску обратился 61-летний житель города и сообщил, что стал жертвой телефонных мошенников, которые использовали профессиональный гипноз. Общая сумма материального ущерба составила 2 579 653 рублей», — указано в публикации.

Звонившие представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Мошенники оказывали психологическое давление на протяжении нескольких недель, пока собеседник не перечислил необходимую сумму их на киви-кошельки, телефонные номера и указанные счета. В настоящее время полиция ищет злоумышленников.

Ранее URA.RU писало, что в Нягани (ХМАО) местная жительница обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Преступник обманул женщину на 1 912 000 рублей.

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Житель Нефтеюганска (ХМАО) потерял больше двух с половиной миллионов рублей, поддавшись влиянию телефонных мошенников-гипнотизеров. Об этом сообщает сайт управления МВД по ХМАО. «В дежурную часть ОМВД России по г. Нефтеюганску обратился 61-летний житель города и сообщил, что стал жертвой телефонных мошенников, которые использовали профессиональный гипноз. Общая сумма материального ущерба составила 2 579 653 рублей», — указано в публикации. Звонившие представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Мошенники оказывали психологическое давление на протяжении нескольких недель, пока собеседник не перечислил необходимую сумму их на киви-кошельки, телефонные номера и указанные счета. В настоящее время полиция ищет злоумышленников. Ранее URA.RU писало, что в Нягани (ХМАО) местная жительница обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Преступник обманул женщину на 1 912 000 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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