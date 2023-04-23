Артюхов определил молодежную стратегию РФ на следующие семь лет

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провел заседание госсовета по молодежной политике Фото: Елена Федорова © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов разъяснил губернаторам регионов России свое видение молодежной политики в стране на заседании профильного госсовета, которое прошло в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на официальном сайте правительства ЯНАО.

«В Нижнем Новгороде прошло заседание комиссии Государственного совета РФ по молодежной политике. Его провел губернатор Ямала, глава комиссии Дмитрий Артюхов. Это первое очное заседание в 2023 году. Основной темой стала разработка стратегии реализации молодежной политики до 2030 года», — говорится в сообщении.

Известно, что стратегия должна быть разработана до 1 декабря 2023 года, это одно из поручений, которые дал президент РФ Владимир Путин после декабрьского госсовета РФ. По мнению Артюхова, стратегия должна быть единой, но отражать особенности регионов. «У нас в стране почти 40 миллионов человек, которые относятся к категории молодежи — начиная от совсем юных ребят, заканчивая работающей молодежью. Каждому из них должны быть доступны возможности для развития, самореализации в профессиональном или творческом плане — это главная задача будущей стратегии», — отметил Артюхов.

По его словам, результатом работы госсовета должен стать максимально понятный и близкий каждому молодому человеку документ. Его основы уже заложены, например, в программе «Регион для молодых»: в течение следующих двух лет федеральный бюджет будет выделять по пять миллиардов рублей на развитие молодежной инфраструктуры по всей стране.