Читатели DM предупредили НАТО об опасности «непобедимых» танков «Армата» в зоне СВО

25 апреля 2023 в 23:58 Размер текста - 17 +

Читатели Daily Mail оценили решение РФ задействовать передовые танки Т-14 «Армата» в зоне спецоперации Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Читатели Daily Mail оценили решение российского руководства задействовать передовые танки Т-14 «Армата» в зоне спецоперации. Они предупредили Запад о мощности российского оружия. «Так называемые передовые танки „Челленджер“, подаренные Великобританией, не могут сравниться с этими могучими непобедимыми танками „Армата“ на поле боя. Да начнется игра», — написал Mikey 2016 в комментариях к статье , опубликованной в британской газете Daily Mail. «Будьте осторожны, НАТО. Вы можете просто обнаружить, что у вас идет кровь из носа», — сыронизировал пользователь по имени Марк Дауден. «Запад может прощупать свои уязвимые места», — подчеркнул пользователь с ником Hangfire69, имея в виду то, что Западу придется иметь дело с мощными танками и доказывать свою силу. «Танк Т-14 „Армата“ выглядит революционным для России. Очень хорошие характеристики. Он имеет беспилотную башню с электронным управлением и вращением на 360 градусов — я так понимаю, таких аналогов нет во всем мире. […] Экипаж находится в защищенной оболочке, а наблюдение за происходящим осуществляется через камеры, компьютеры и экраны […]. Двигатель представляет собой модифицированную немецкую экспериментальную конструкцию времен Второй мировой войны. Я очарован этой новой машиной», — написал еще один читатель статьи. Российские военнослужащие начали применять новейшие танки Т-14 «Армата», созданные нижнетагильским «Уралвагонзаводом», для обстрела позиций противника в рамках проведения спецоперации на Украине. Известно, что «Армата» — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Машина оснащена 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой 2А82 и содержит до 40 снарядов различного назначения в автомате заряжания, а также имеет пулеметы и прицелы. Танк имеет полное цифровое дистанционное управление. Академик и заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков убежден, что эти танки противостоят в зоне СВО танкам НАТО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читатели Daily Mail оценили решение российского руководства задействовать передовые танки Т-14 «Армата» в зоне спецоперации. Они предупредили Запад о мощности российского оружия. «Так называемые передовые танки „Челленджер“, подаренные Великобританией, не могут сравниться с этими могучими непобедимыми танками „Армата“ на поле боя. Да начнется игра», — написал Mikey 2016 в комментариях к статье, опубликованной в британской газете Daily Mail. «Будьте осторожны, НАТО. Вы можете просто обнаружить, что у вас идет кровь из носа», — сыронизировал пользователь по имени Марк Дауден. «Запад может прощупать свои уязвимые места», — подчеркнул пользователь с ником Hangfire69, имея в виду то, что Западу придется иметь дело с мощными танками и доказывать свою силу. «Танк Т-14 „Армата“ выглядит революционным для России. Очень хорошие характеристики. Он имеет беспилотную башню с электронным управлением и вращением на 360 градусов — я так понимаю, таких аналогов нет во всем мире. […] Экипаж находится в защищенной оболочке, а наблюдение за происходящим осуществляется через камеры, компьютеры и экраны […]. Двигатель представляет собой модифицированную немецкую экспериментальную конструкцию времен Второй мировой войны. Я очарован этой новой машиной», — написал еще один читатель статьи. Российские военнослужащие начали применять новейшие танки Т-14 «Армата», созданные нижнетагильским «Уралвагонзаводом», для обстрела позиций противника в рамках проведения спецоперации на Украине. Известно, что «Армата» — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Машина оснащена 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой 2А82 и содержит до 40 снарядов различного назначения в автомате заряжания, а также имеет пулеметы и прицелы. Танк имеет полное цифровое дистанционное управление. Академик и заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков убежден, что эти танки противостоят в зоне СВО танкам НАТО.