Курганским перевозчикам возместят расходы на перевод транспорта с бензина на газ

28 апреля 2023 в 06:14 Размер текста - 17 +

В Кургане субсидируют перевод автобусов с бензина на газ Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал постановление регионального правительства №86, согласно которому перевозчики смогут получить субсидию на переоборудование транспорта с бензина на газомоторное топливо. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Транспортники, претендующие на получение субсидии для перевода техники с бензинового топлива на газ, должны предоставить необходимый пакет документов в департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области. У перевозчиков не должно быть задолженностей по налогам и другим обязательным платежам», — указано в тексте постановления. Перевозчики обязаны для участия в конкурсном отборе иметь специализированную площадку, где будет осуществляться установка на транспорт газового оборудования. Субсидии предусмотрены как для юридических лиц, так и для индивидуальных предпринимателей. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане представители власти готовы возместить перевозчикам новых маршрутов до 20 процентов стоимости автобусов, которые нужно купить в рамках транспортной реформы. Также перевозчикам обещают компенсацию первоначального авансового платежа по лизингу.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал постановление регионального правительства №86, согласно которому перевозчики смогут получить субсидию на переоборудование транспорта с бензина на газомоторное топливо. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Транспортники, претендующие на получение субсидии для перевода техники с бензинового топлива на газ, должны предоставить необходимый пакет документов в департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области. У перевозчиков не должно быть задолженностей по налогам и другим обязательным платежам», — указано в тексте постановления. Перевозчики обязаны для участия в конкурсном отборе иметь специализированную площадку, где будет осуществляться установка на транспорт газового оборудования. Субсидии предусмотрены как для юридических лиц, так и для индивидуальных предпринимателей. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане представители власти готовы возместить перевозчикам новых маршрутов до 20 процентов стоимости автобусов, которые нужно купить в рамках транспортной реформы. Также перевозчикам обещают компенсацию первоначального авансового платежа по лизингу.