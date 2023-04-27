27 апреля 2023

Курганским перевозчикам возместят расходы на перевод транспорта с бензина на газ

© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны на Северном кладбище погибшего в зоне СВО старшего сержанта ВДВ Рожкова Вадима. Пермь, салон, автобус
В Кургане субсидируют перевод автобусов с бензина на газ Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал постановление регионального правительства №86, согласно которому перевозчики смогут получить субсидию на переоборудование транспорта с бензина на газомоторное топливо. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Транспортники, претендующие на получение субсидии для перевода техники с бензинового топлива на газ, должны предоставить необходимый пакет документов в департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области. У перевозчиков не должно быть задолженностей по налогам и другим обязательным платежам», — указано в тексте постановления.

Перевозчики обязаны для участия в конкурсном отборе иметь специализированную площадку, где будет осуществляться установка на транспорт газового оборудования. Субсидии предусмотрены как для юридических лиц, так и для индивидуальных предпринимателей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане представители власти готовы возместить перевозчикам новых маршрутов до 20 процентов стоимости автобусов, которые нужно купить в рамках транспортной реформы. Также перевозчикам обещают компенсацию первоначального авансового платежа по лизингу.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков подписал постановление регионального правительства №86, согласно которому перевозчики смогут получить субсидию на переоборудование транспорта с бензина на газомоторное топливо. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. «Транспортники, претендующие на получение субсидии для перевода техники с бензинового топлива на газ, должны предоставить необходимый пакет документов в департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области. У перевозчиков не должно быть задолженностей по налогам и другим обязательным платежам», — указано в тексте постановления. Перевозчики обязаны для участия в конкурсном отборе иметь специализированную площадку, где будет осуществляться установка на транспорт газового оборудования. Субсидии предусмотрены как для юридических лиц, так и для индивидуальных предпринимателей. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане представители власти готовы возместить перевозчикам новых маршрутов до 20 процентов стоимости автобусов, которые нужно купить в рамках транспортной реформы. Также перевозчикам обещают компенсацию первоначального авансового платежа по лизингу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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