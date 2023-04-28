28 апреля 2023

Под Тюменью горят поля возле базы отдыха. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, мчс, силовики, спасатели, тушение пожара, пожарные
Пожарные уже работают в районе возгорания Фото:

В Тюменской области в районе СНТ «Родничок» возник крупный ландшафтный пожар, который также находится рядом с базой отдыха «Верхний бор». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«Семь пожарных расчетов тушат ландшафтный пожар в районе СНТ „Родничок“ в Тюмени. На месте работают 26 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области», — сообщили в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что справиться с пожаром мешает сильный ветер. Для помощи с тушением также привлекли добровольцев, которые сейчас выдвинулись в указанный район.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени с 3 апреля был введен особый противопожарный режим. Согласно правилам, на момент его действия запрещается посещать леса. При этом 28 апреля сразу в нескольких районах региона зафиксировали очаги возгорания.

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В Тюменской области в районе СНТ «Родничок» возник крупный ландшафтный пожар, который также находится рядом с базой отдыха «Верхний бор». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону. «Семь пожарных расчетов тушат ландшафтный пожар в районе СНТ „Родничок“ в Тюмени. На месте работают 26 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области», — сообщили в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что справиться с пожаром мешает сильный ветер. Для помощи с тушением также привлекли добровольцев, которые сейчас выдвинулись в указанный район. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени с 3 апреля был введен особый противопожарный режим. Согласно правилам, на момент его действия запрещается посещать леса. При этом 28 апреля сразу в нескольких районах региона зафиксировали очаги возгорания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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