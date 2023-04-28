Пожарные уже работают в районе возгорания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюменской области в районе СНТ «Родничок» возник крупный ландшафтный пожар, который также находится рядом с базой отдыха «Верхний бор». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«Семь пожарных расчетов тушат ландшафтный пожар в районе СНТ „Родничок“ в Тюмени. На месте работают 26 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области», — сообщили в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что справиться с пожаром мешает сильный ветер. Для помощи с тушением также привлекли добровольцев, которые сейчас выдвинулись в указанный район.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени с 3 апреля был введен особый противопожарный режим. Согласно правилам, на момент его действия запрещается посещать леса. При этом 28 апреля сразу в нескольких районах региона зафиксировали очаги возгорания.

Фото: группа «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте»