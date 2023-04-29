Российские бойцы на авдеевском направлении заманили в ловушку украинское подразделение

29 апреля 2023 в 23:37 Размер текста - 17 +

Артиллеристы РФ загнали в ловушку живую силу ВСУ под Авдеевкой Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские бойцы знали в ловушку личный состав одного из украинских подразделений на авдеевском направлении (ДНР) и нанесли ему огневое поражение. Об этом передает корреспондент РИА Новости. Российские артиллеристы на авдеевском направлении благодаря разведданным с коптеров в режиме реального времени успешно заманили в ловушку украинское подразделение и нанесли ему огневое поражение прямо на занимаемых им позициях, передает новостной портал. Это действие ВС РФ отпугнуло ВСУ, поэтому украинские солдаты незамедлительно покинули занимаемые ими укрытия. Артиллерийский налет продолжался даже во время бегства украинских солдат и смены ими позиций. После того как боевики ВСУ заняли новый блиндаж (постоянное или временное фортификационное подземное сооружение для защиты от пулеметного, артиллерийского, минометного огня, от напалма и оружия массового поражения и для отдыха личного состава — прим. URA.RU), разведчики скорректировали финальный артиллерийский удар по нему. Укрытие было поражено вместе со скопившимися в нем боевиками. В конце марта советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин говорил о про планы российских военных окружить Авдеевку. Он пояснил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) ведут такую же работу как в Соледаре и Артемовске, а именно «перерезают транспортные артерии», через которые противник может снабжать свою группировку в городе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские бойцы знали в ловушку личный состав одного из украинских подразделений на авдеевском направлении (ДНР) и нанесли ему огневое поражение. Об этом передает корреспондент РИА Новости. Российские артиллеристы на авдеевском направлении благодаря разведданным с коптеров в режиме реального времени успешно заманили в ловушку украинское подразделение и нанесли ему огневое поражение прямо на занимаемых им позициях, передает новостной портал. Это действие ВС РФ отпугнуло ВСУ, поэтому украинские солдаты незамедлительно покинули занимаемые ими укрытия. Артиллерийский налет продолжался даже во время бегства украинских солдат и смены ими позиций. После того как боевики ВСУ заняли новый блиндаж (постоянное или временное фортификационное подземное сооружение для защиты от пулеметного, артиллерийского, минометного огня, от напалма и оружия массового поражения и для отдыха личного состава — прим. URA.RU), разведчики скорректировали финальный артиллерийский удар по нему. Укрытие было поражено вместе со скопившимися в нем боевиками. В конце марта советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин говорил о про планы российских военных окружить Авдеевку. Он пояснил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) ведут такую же работу как в Соледаре и Артемовске, а именно «перерезают транспортные артерии», через которые противник может снабжать свою группировку в городе.