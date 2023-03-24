Советник Пушилина увидел предпосылки для окружения Авдеевки армией РФ

Российские военные в ближайшее время могут окружить Авдеевку (ДНР). Предпосылки для этого увидел российский военно-политический аналитик, советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин.
«Сейчас все предпосылки к тому, что город окажется в оперативном окружении, уже есть», — сказал он РИА Новости. Он пояснил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) ведут такую же работу как в Соледаре и Артемовске, а именно «перерезают транспортные артерии», через которые противник может снабжать свою группировку в городе.
Ранее Ян Гагин заявлял, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенные в Авдеевке, в ближайшее время могут попасть в котел, который организуют российские военные. Также военный эксперт Юрий Кнутов допустил, что если ВС РФ освободят Авдеевку, это позволит им продвигаться к Угледару, который занимает ключевое положение по южно-донецкому и запорожскому направлениям.
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