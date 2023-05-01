01 мая 2023
30 апреля 2023
29 апреля 2023

В Пермском крае больных туберкулезом заставили лечиться через суд

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Рябчуку Павлу в суде Тракторозаводского района. Челябинск, браслеты, наручники, кандалы
Больных доставляли в диспансер под конвоем Фото:

Двух жителей Пермского края пришлось через суд заставить проходить лечение в стационаре. Даже решения судов оказалось недостаточно — доставку мужчин в диспансер пришлось организовать приставам, рассказали в ГУФСПП по Пермскому краю.

«Открытая форма социально опасного заболевания была выявлена у 65-летнего жителя Дзержинского района Перми. В обязательном порядке мужчина должен был пройти лечение, но в стационар он не ложился. Так как больной подвергал риску заражения окружающих, медицинские работники через суд добились его принудительной госпитализации. Гражданин согласился проследовать с судебными приставами в клинический фтизиопульмонологический медицинский центр», — описывается один из случаев на сайте судебных приставов Прикамья.

Второй подобный эпизод произошел в Гайнском районе края. Там 33-летнего больного приставы доставили мужчину в Коми-Пермяцкий филиал краевого фтизиопульмонологического медцентра.

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Двух жителей Пермского края пришлось через суд заставить проходить лечение в стационаре. Даже решения судов оказалось недостаточно — доставку мужчин в диспансер пришлось организовать приставам, рассказали в ГУФСПП по Пермскому краю. «Открытая форма социально опасного заболевания была выявлена у 65-летнего жителя Дзержинского района Перми. В обязательном порядке мужчина должен был пройти лечение, но в стационар он не ложился. Так как больной подвергал риску заражения окружающих, медицинские работники через суд добились его принудительной госпитализации. Гражданин согласился проследовать с судебными приставами в клинический фтизиопульмонологический медицинский центр», — описывается один из случаев на сайте судебных приставов Прикамья. Второй подобный эпизод произошел в Гайнском районе края. Там 33-летнего больного приставы доставили мужчину в Коми-Пермяцкий филиал краевого фтизиопульмонологического медцентра.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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