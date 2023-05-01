В Пермском крае больных туберкулезом заставили лечиться через суд

02 мая 2023 в 10:09 Размер текста - 17 +

Больных доставляли в диспансер под конвоем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Двух жителей Пермского края пришлось через суд заставить проходить лечение в стационаре. Даже решения судов оказалось недостаточно — доставку мужчин в диспансер пришлось организовать приставам, рассказали в ГУФСПП по Пермскому краю. «Открытая форма социально опасного заболевания была выявлена у 65-летнего жителя Дзержинского района Перми. В обязательном порядке мужчина должен был пройти лечение, но в стационар он не ложился. Так как больной подвергал риску заражения окружающих, медицинские работники через суд добились его принудительной госпитализации. Гражданин согласился проследовать с судебными приставами в клинический фтизиопульмонологический медицинский центр», — описывается один из случаев на сайте судебных приставов Прикамья. Второй подобный эпизод произошел в Гайнском районе края. Там 33-летнего больного приставы доставили мужчину в Коми-Пермяцкий филиал краевого фтизиопульмонологического медцентра.

Двух жителей Пермского края пришлось через суд заставить проходить лечение в стационаре. Даже решения судов оказалось недостаточно — доставку мужчин в диспансер пришлось организовать приставам, рассказали в ГУФСПП по Пермскому краю. «Открытая форма социально опасного заболевания была выявлена у 65-летнего жителя Дзержинского района Перми. В обязательном порядке мужчина должен был пройти лечение, но в стационар он не ложился. Так как больной подвергал риску заражения окружающих, медицинские работники через суд добились его принудительной госпитализации. Гражданин согласился проследовать с судебными приставами в клинический фтизиопульмонологический медицинский центр», — описывается один из случаев на сайте судебных приставов Прикамья. Второй подобный эпизод произошел в Гайнском районе края. Там 33-летнего больного приставы доставили мужчину в Коми-Пермяцкий филиал краевого фтизиопульмонологического медцентра.