02 мая 2023
01 мая 2023

Власти Салехарда запустили праздничный автобус к 9 Мая. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Первомай в Москве. Москва, флаг красный, митинг кпрф, первое мая, коммунисты
Автобус запустили в преддверии празднования 9 мая Фото:

В Салехарде (ЯНАО) власти города запустили праздничный автобус в преддверии Дня Победы. Об этом рассказал глава окружной столицы Алексей Титовский в своем telegram-канале.

«В преддверии праздника вот такой „Автобус Победы“. Вышел по маршруту №1», — написал мэр.

Ранее сообщалось, что в Салехарде ограничат движение в связи с праздником. Дорогу перекроют 8 и 9 мая. Власти призвали салехардцев изучить маршрут и планировать свое передвижение заранее.

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В Салехарде (ЯНАО) власти города запустили праздничный автобус в преддверии Дня Победы. Об этом рассказал глава окружной столицы Алексей Титовский в своем telegram-канале. «В преддверии праздника вот такой „Автобус Победы“. Вышел по маршруту №1», — написал мэр. Ранее сообщалось, что в Салехарде ограничат движение в связи с праздником. Дорогу перекроют 8 и 9 мая. Власти призвали салехардцев изучить маршрут и планировать свое передвижение заранее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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