Власти Салехарда запустили праздничный автобус к 9 Мая. Видео

03 мая 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Автобус запустили в преддверии празднования 9 мая Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) власти города запустили праздничный автобус в преддверии Дня Победы. Об этом рассказал глава окружной столицы Алексей Титовский в своем telegram-канале. «В преддверии праздника вот такой „Автобус Победы“. Вышел по маршруту №1», — написал мэр. Ранее сообщалось, что в Салехарде ограничат движение в связи с праздником. Дорогу перекроют 8 и 9 мая. Власти призвали салехардцев изучить маршрут и планировать свое передвижение заранее.

В Салехарде (ЯНАО) власти города запустили праздничный автобус в преддверии Дня Победы. Об этом рассказал глава окружной столицы Алексей Титовский в своем telegram-канале. «В преддверии праздника вот такой „Автобус Победы“. Вышел по маршруту №1», — написал мэр. Ранее сообщалось, что в Салехарде ограничат движение в связи с праздником. Дорогу перекроют 8 и 9 мая. Власти призвали салехардцев изучить маршрут и планировать свое передвижение заранее.