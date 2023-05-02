Автобус запустили в преддверии празднования 9 мая
В Салехарде (ЯНАО) власти города запустили праздничный автобус в преддверии Дня Победы. Об этом рассказал глава окружной столицы Алексей Титовский в своем telegram-канале.
«В преддверии праздника вот такой „Автобус Победы“. Вышел по маршруту №1», — написал мэр.
Ранее сообщалось, что в Салехарде ограничат движение в связи с праздником. Дорогу перекроют 8 и 9 мая. Власти призвали салехардцев изучить маршрут и планировать свое передвижение заранее.
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