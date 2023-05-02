Главред тюменского СМИ покинул работу перед выборами

Главред тюменского сетевого издания «Наш город» ушел с должности

03 мая 2023 в 15:49 Размер текста - 17 +

Главред «Нашего города» Максим Карпиков покинул СМИ Фото: Николай Бастриков © URA.RU Главред тюменского сетевого издания «Наш город» Максим Карпиков ушел с должности. Его ждут выборы в Тюменскую городскую думу в сентябре. Карпикова сменила бывшая сотрудница URA.RU Алена Полозова. Информацию подтвердил сам Максим Карпиков. «Я в творческом отпуске. Пока отдыхаю, потом посмотрим», — поделился Карпиков. Ранее агентство сообщало о том, что Максим Карпиков будет избираться в Тюменскую гордуму по одномандатному округу. Журналист планирует побороться за мандат в качестве самовыдвиженца.

Главред тюменского сетевого издания «Наш город» Максим Карпиков ушел с должности. Его ждут выборы в Тюменскую городскую думу в сентябре. Карпикова сменила бывшая сотрудница URA.RU Алена Полозова. Информацию подтвердил сам Максим Карпиков. «Я в творческом отпуске. Пока отдыхаю, потом посмотрим», — поделился Карпиков. Ранее агентство сообщало о том, что Максим Карпиков будет избираться в Тюменскую гордуму по одномандатному округу. Журналист планирует побороться за мандат в качестве самовыдвиженца.