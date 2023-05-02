02 мая 2023

Главред тюменского СМИ покинул работу перед выборами

Главред тюменского сетевого издания «Наш город» ушел с должности
© Служба новостей «URA.RU»
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Отчет о работе правительства ТО за 2015 год. Тюмень, карпиков максим
Главред «Нашего города» Максим Карпиков покинул СМИ Фото:

Главред тюменского сетевого издания «Наш город» Максим Карпиков ушел с должности. Его ждут выборы в Тюменскую городскую думу в сентябре. Карпикова сменила бывшая сотрудница URA.RU Алена Полозова. Информацию подтвердил сам Максим Карпиков.

«Я в творческом отпуске. Пока отдыхаю, потом посмотрим», — поделился Карпиков.

Ранее агентство сообщало о том, что Максим Карпиков будет избираться в Тюменскую гордуму по одномандатному округу. Журналист планирует побороться за мандат в качестве самовыдвиженца.

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Главред тюменского сетевого издания «Наш город» Максим Карпиков ушел с должности. Его ждут выборы в Тюменскую городскую думу в сентябре. Карпикова сменила бывшая сотрудница URA.RU Алена Полозова. Информацию подтвердил сам Максим Карпиков. «Я в творческом отпуске. Пока отдыхаю, потом посмотрим», — поделился Карпиков. Ранее агентство сообщало о том, что Максим Карпиков будет избираться в Тюменскую гордуму по одномандатному округу. Журналист планирует побороться за мандат в качестве самовыдвиженца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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