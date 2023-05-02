Главред тюменского СМИ покинул работу перед выборами

Главред «Нашего города» Максим Карпиков покинул СМИ
Главред тюменского сетевого издания «Наш город» Максим Карпиков ушел с должности. Его ждут выборы в Тюменскую городскую думу в сентябре. Карпикова сменила бывшая сотрудница URA.RU Алена Полозова. Информацию подтвердил сам Максим Карпиков.
«Я в творческом отпуске. Пока отдыхаю, потом посмотрим», — поделился Карпиков.
Ранее агентство сообщало о том, что Максим Карпиков будет избираться в Тюменскую гордуму по одномандатному округу. Журналист планирует побороться за мандат в качестве самовыдвиженца.
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