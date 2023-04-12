Жители ЯНАО назвали самую скучную профессию

Жители ЯНАО считают, что самая скучная работа у охранников и продавцов

Самая скучная работа у охранников и продавцов, считают жители Ямала Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители ЯНАО рассказали о самой скучной работе, из-за которой чаще всего страдают от синдрома хронической скуки. Ямальцы считают, что самая неинтересная профессия у охранников и продавцов, рассказали URA.RU в сервисе Superjob.

«По мнению жителей ЯНАО, самая скучная работа — у охранников (их назвали 14% опрошенных), бухгалтеров (11%) и продавцов (7%). Охранники и продавцы действительно довольно часто жалуются на то, что испытывают скуку ежедневно (13 и 12% соответственно), а вот большинство бухгалтеров, напротив, не скучает никогда (62%): «То отчеты, то проверки — некогда скучать!» — говорится в сообщении.

По итогам опроса выяснилось, что унылая работа также у операторов кол-центров, сисадминов и офис-менеджеров. При этом преподаватели и врачи на работе никогда не скучают. Оказывается, что женщины чаще, чем мужчины не унывают во время рабочего процесса.

Ранее жителям округа рассказали, в каком возрасте легче найти работу. Приоритетный возраст для ямальцев от 27 до 29 лет.

