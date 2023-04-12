12 апреля 2023
11 апреля 2023

Жители ЯНАО назвали самую скучную профессию

Жители ЯНАО считают, что самая скучная работа у охранников и продавцов
© Служба новостей «URA.RU»
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Самая скучная работа у охранников и продавцов, считают жители Ямала Фото:

Жители ЯНАО рассказали о самой скучной работе, из-за которой чаще всего страдают от синдрома хронической скуки. Ямальцы считают, что самая неинтересная профессия у охранников и продавцов, рассказали URA.RU в сервисе Superjob.

«По мнению жителей ЯНАО, самая скучная работа — у охранников (их назвали 14% опрошенных), бухгалтеров (11%) и продавцов (7%). Охранники и продавцы действительно довольно часто жалуются на то, что испытывают скуку ежедневно (13 и 12% соответственно), а вот большинство бухгалтеров, напротив, не скучает никогда (62%): «То отчеты, то проверки — некогда скучать!» — говорится в сообщении.

По итогам опроса выяснилось, что унылая работа также у операторов кол-центров, сисадминов и офис-менеджеров. При этом преподаватели и врачи на работе никогда не скучают. Оказывается, что женщины чаще, чем мужчины не унывают во время рабочего процесса.

Ранее жителям округа рассказали, в каком возрасте легче найти работу. Приоритетный возраст для ямальцев от 27 до 29 лет.

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Жители ЯНАО рассказали о самой скучной работе, из-за которой чаще всего страдают от синдрома хронической скуки. Ямальцы считают, что самая неинтересная профессия у охранников и продавцов, рассказали URA.RU в сервисе Superjob. «По мнению жителей ЯНАО, самая скучная работа — у охранников (их назвали 14% опрошенных), бухгалтеров (11%) и продавцов (7%). Охранники и продавцы действительно довольно часто жалуются на то, что испытывают скуку ежедневно (13 и 12% соответственно), а вот большинство бухгалтеров, напротив, не скучает никогда (62%): «То отчеты, то проверки — некогда скучать!» — говорится в сообщении. По итогам опроса выяснилось, что унылая работа также у операторов кол-центров, сисадминов и офис-менеджеров. При этом преподаватели и врачи на работе никогда не скучают. Оказывается, что женщины чаще, чем мужчины не унывают во время рабочего процесса. Ранее жителям округа рассказали, в каком возрасте легче найти работу. Приоритетный возраст для ямальцев от 27 до 29 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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