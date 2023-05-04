Власти Перми объявили дату открытия купального сезона

Купальный сезон завершится 31 августа
Мэрия Перми установила дату открытия купального сезона в городе — 15 июня. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации.
«Администрация города Перми постановляет. Установить ежегодную продолжительность купального сезона на водных объектах в границах города Перми с 15 июня по 31 августа», — говорится в документе.
После открытия купального сезона в предыдущем году стало известно, что в Пермском крае всего три места для полностью безопасного отдыха у воды. В ГИМС ГУ МЧС РФ по Пермскому краю рассказали, что это два водоема в Демидково и один в Чусовом.
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