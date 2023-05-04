04 мая 2023

Власти Перми объявили дату открытия купального сезона

Мэрия Перми постановила открыть купальный сезон в городе 15 июня
© Служба новостей «URA.RU»
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Судоремонтный завод. Пермь, пляж, закамск виды, закамск
Купальный сезон завершится 31 августа Фото:

Мэрия Перми установила дату открытия купального сезона в городе — 15 июня. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации.

«Администрация города Перми постановляет. Установить ежегодную продолжительность купального сезона на водных объектах в границах города Перми с 15 июня по 31 августа», — говорится в документе.

После открытия купального сезона в предыдущем году стало известно, что в Пермском крае всего три места для полностью безопасного отдыха у воды. В ГИМС ГУ МЧС РФ по Пермскому краю рассказали, что это два водоема в Демидково и один в Чусовом.

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Мэрия Перми установила дату открытия купального сезона в городе — 15 июня. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации. «Администрация города Перми постановляет. Установить ежегодную продолжительность купального сезона на водных объектах в границах города Перми с 15 июня по 31 августа», — говорится в документе. После открытия купального сезона в предыдущем году стало известно, что в Пермском крае всего три места для полностью безопасного отдыха у воды. В ГИМС ГУ МЧС РФ по Пермскому краю рассказали, что это два водоема в Демидково и один в Чусовом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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