Власти Перми объявили дату открытия купального сезона

Мэрия Перми постановила открыть купальный сезон в городе 15 июня

05 мая 2023 в 15:41 Размер текста - 17 +

Купальный сезон завершится 31 августа Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Мэрия Перми установила дату открытия купального сезона в городе — 15 июня. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации. «Администрация города Перми постановляет. Установить ежегодную продолжительность купального сезона на водных объектах в границах города Перми с 15 июня по 31 августа», — говорится в документе. После открытия купального сезона в предыдущем году стало известно, что в Пермском крае всего три места для полностью безопасного отдыха у воды. В ГИМС ГУ МЧС РФ по Пермскому краю рассказали, что это два водоема в Демидково и один в Чусовом.

Мэрия Перми установила дату открытия купального сезона в городе — 15 июня. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации. «Администрация города Перми постановляет. Установить ежегодную продолжительность купального сезона на водных объектах в границах города Перми с 15 июня по 31 августа», — говорится в документе. После открытия купального сезона в предыдущем году стало известно, что в Пермском крае всего три места для полностью безопасного отдыха у воды. В ГИМС ГУ МЧС РФ по Пермскому краю рассказали, что это два водоема в Демидково и один в Чусовом.