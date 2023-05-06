Миронов призвал ввести режим КТО после покушения на Прилепина

Руководитель партии «Справедливая Россия патриоты за правду» Сергей Миронов призвал руководство РФ перевести специальную военную операцию в режим контртеррористической операции. Политик выразил свое мнение после сообщения о покушении на писателя Захара Прилепина.
«Уже очевидно, что этот спланированный и организованный теракт — очередной наглый вызов со стороны безнаказанной укронацистской хунты. Это еще одно подтверждение того, что СВО нужно переводить в иной режим и на иной уровень, делать ее контртеррористической», — сообщил в своем telegram-канале Миронов.
Ранее URA.RU сообщало о подрыве машины, в которой ехал писатель Захар Прилепин. На месте работают следователи. Представитель писателя сообщила, что с ним все в порядке.
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