Миронов призвал ввести режим КТО после покушения на Прилепина

06 мая 2023 в 15:38 Размер текста - 17 +

Миронов считает, что нужно вводить режим КТО на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина Руководитель партии «Справедливая Россия патриоты за правду» Сергей Миронов призвал руководство РФ перевести специальную военную операцию в режим контртеррористической операции. Политик выразил свое мнение после сообщения о покушении на писателя Захара Прилепина. «Уже очевидно, что этот спланированный и организованный теракт — очередной наглый вызов со стороны безнаказанной укронацистской хунты. Это еще одно подтверждение того, что СВО нужно переводить в иной режим и на иной уровень, делать ее контртеррористической», — сообщил в своем telegram-канале Миронов. Ранее URA.RU сообщало о подрыве машины, в которой ехал писатель Захар Прилепин. На месте работают следователи. Представитель писателя сообщила, что с ним все в порядке.

Руководитель партии «Справедливая Россия патриоты за правду» Сергей Миронов призвал руководство РФ перевести специальную военную операцию в режим контртеррористической операции. Политик выразил свое мнение после сообщения о покушении на писателя Захара Прилепина. «Уже очевидно, что этот спланированный и организованный теракт — очередной наглый вызов со стороны безнаказанной укронацистской хунты. Это еще одно подтверждение того, что СВО нужно переводить в иной режим и на иной уровень, делать ее контртеррористической», — сообщил в своем telegram-канале Миронов. Ранее URA.RU сообщало о подрыве машины, в которой ехал писатель Захар Прилепин. На месте работают следователи. Представитель писателя сообщила, что с ним все в порядке.