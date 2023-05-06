Следствие установило квартиру в Подмосковье, где собиралась бомба для Прилепина

Причастных к подрыву машины писателя Захара Прилепина ищут в Подмосковье. Установлено квартира, где собиралось самодельное взрывное устройство (СВУ) для теракта.
«Причастных к покушению на Захара Прилепина ищут в Подмосковье, установлены адреса их проживания», — передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Сообщается, следствие установило расположение квартиры, в котором причастные к взрыву собирали СВУ.
Машина, в которой ехал Захар Прилепин, была подорвана днем 6 мая. При происшествии погиб водитель Прилепина. Генпрокуратора РФ взяла на контроль расследование теракта, сообщает RT.
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