Следствие установило квартиру в Подмосковье, где собиралась бомба для Прилепина

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Интервью с Захаром Прилепиным. Москва, прилепин захар
Следствие установило квартиру, где причастные к убийству собирали СВУ для подрыва автомобиля Прилепина Фото:
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В Нижнем Новгороде взорвали машину Захара Прилепина

Причастных к подрыву машины писателя Захара Прилепина ищут в Подмосковье. Установлено квартира, где собиралось самодельное взрывное устройство (СВУ) для теракта.

«Причастных к покушению на Захара Прилепина ищут в Подмосковье, установлены адреса их проживания», — передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Сообщается, следствие установило расположение квартиры, в котором причастные к взрыву собирали СВУ.

Машина, в которой ехал Захар Прилепин, была подорвана днем 6 мая. При происшествии погиб водитель Прилепина. Генпрокуратора РФ взяла на контроль расследование теракта, сообщает RT.

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Причастных к подрыву машины писателя Захара Прилепина ищут в Подмосковье. Установлено квартира, где собиралось самодельное взрывное устройство (СВУ) для теракта. «Причастных к покушению на Захара Прилепина ищут в Подмосковье, установлены адреса их проживания», — передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Сообщается, следствие установило расположение квартиры, в котором причастные к взрыву собирали СВУ. Машина, в которой ехал Захар Прилепин, была подорвана днем 6 мая. При происшествии погиб водитель Прилепина. Генпрокуратора РФ взяла на контроль расследование теракта, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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